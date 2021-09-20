Железничар
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#Железничар

Фанаты зажгли фейерверк одновременно во всех районах города – так главный клуб Боснии отметил 100 лет 🎆

3 часа назад

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Боснийский футбольный клуб «Железничар» появился в 1921 году, а в этом – шумно отметил столетие. Постарались фанаты – окрасили салютами Сараево.

Фейерверки были запущены одновременно. Роскошное зрелище на столетие «Железничара»:

И вот такой ракурс:

Считается, что «Железничар» был основан 19 сентября, хотя пару дней до этого команда проводила матчи. В 2021-м «Железничар» сыграл 18 сентября, но фанатов не порадовал – 0:0 дома с «Вележем». 

Ничего страшного, фанаты порадовали себя сами. А заодно и весь Сараево кроме тех, кому не нравится «Железничар».

Была еще красота с факелами:

Напомним, что за клуб «Железничар»:

  • В 1972 году выигрывал чемпионат Югославии, шестикратный чемпион Боснии и Герцеговины.            
  • В 1985 году дошел до полуфинала Кубка УЕФА, пройдя в четвертьфинале минское «Динамо». В играх за выход в финал уступил венгерскому «Видеотону».
  • Рекордной победой считается результат 18:2. Правда, было это в 1925 году.
  • «Железничар» никогда не продавал игроков дороже чем за 600 тысяч евро.
  • На протяжении девяти лет клуб тренировал известный Ивица Осим. Это при нем «Железничар» добрался до полуфинала Кубка УЕФА.   
  • Самый известный игрок «Железничара» – Эдин Джеко. Он – воспитанник клуба и начинал здесь карьеру.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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