Фанаты зажгли фейерверк одновременно во всех районах города – так главный клуб Боснии отметил 100 лет 🎆

Считается, что «Железничар» был основан 19 сентября, хотя пару дней до этого команда проводила матчи. В 2021-м «Железничар» сыграл 18 сентября, но фанатов не порадовал – 0:0 дома с «Вележем».

Ничего страшного, фанаты порадовали себя сами. А заодно и весь Сараево кроме тех, кому не нравится «Железничар».