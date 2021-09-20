Железничар
Фанаты зажгли фейерверк одновременно во всех районах города – так главный клуб Боснии отметил 100 лет 🎆
3 часа назад
Боснийский футбольный клуб «Железничар» появился в 1921 году, а в этом – шумно отметил столетие. Постарались фанаты – окрасили салютами Сараево.
Фейерверки были запущены одновременно. Роскошное зрелище на столетие «Железничара»:
И вот такой ракурс:
Считается, что «Железничар» был основан 19 сентября, хотя пару дней до этого команда проводила матчи. В 2021-м «Железничар» сыграл 18 сентября, но фанатов не порадовал – 0:0 дома с «Вележем».
Ничего страшного, фанаты порадовали себя сами. А заодно и весь Сараево кроме тех, кому не нравится «Железничар».
Была еще красота с факелами:
Напомним, что за клуб «Железничар»:
- В 1972 году выигрывал чемпионат Югославии, шестикратный чемпион Боснии и Герцеговины.
- В 1985 году дошел до полуфинала Кубка УЕФА, пройдя в четвертьфинале минское «Динамо». В играх за выход в финал уступил венгерскому «Видеотону».
- Рекордной победой считается результат 18:2. Правда, было это в 1925 году.
- «Железничар» никогда не продавал игроков дороже чем за 600 тысяч евро.
- На протяжении девяти лет клуб тренировал известный Ивица Осим. Это при нем «Железничар» добрался до полуфинала Кубка УЕФА.
- Самый известный игрок «Железничара» – Эдин Джеко. Он – воспитанник клуба и начинал здесь карьеру.
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