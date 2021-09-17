Красота еврокубков – в огненном выезде фанатов из Германии. Зажгли целую трибуну 🔥

Даже игрок «Славии» Александр Бах выделил фанатов «Униона»: «Это была тяжелая победа для нас. «Унион» играл очень хорошо, даже когда остался в меньшинстве. Мы знаем, что у них очень хорошая команда с фантастическими болельщиками. Но ближе к концу игры мы увидели, что они устали. Тогда мы и забили два гола».

Фанаты «Униона» уже были на трибунах в Лиге конференций в этом сезоне. Клуб играл отборочные матчи с финской командой КуПС. На выезде в Финляндии были около 500 фанатов. Результат там – разгромная победа «Униона» со счетом 4:0. Выход в групповой этап Лиги конференций «Унион» отмечал дома. На ответную игру пришли 22 тысячи.

«Унион» ценит собственных фанатов. В 2004 году болельщики сдавали кровь и проводили другие акции, чтобы заработать для клуба недостающие деньги и спасти его от банкротства. Теперь «Унион» во второй раз в истории играет в еврокубках. Клубные аккаунты не показывали огонь от фанатов, но после матча твиттер «Униона» опубликовал такой пост: «Плечом к плечу».

Из игроков «Униона» Макс Крузе отдельно поблагодарил фанатов.