Игрок «Аякса» забил восемь голов за три матча в разных турнирах. И дебютировал в Лиге чемпионов с покера
«Аякс» разгромил «Спортинг» (5:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Себастьян Аллер – главный герой этой игры. Он оформил по дублю в каждом из таймов. Итоговый результат – четыре гола в дебютном матче в Лиге чемпионов. До Аллера такое творил только ван Бастен. Но достижение Аллера усиливает его статистика в трех последних играх разных турниров. Смотрим:
- 6 сентября, отбор ЧМ-2022, Кот-д’Ивуар: ⚽️⚽️
- 11 сентября, чемпионат Нидерландов, «Аякс»: ⚽️⚽️
- 15 сентября, Лига чемпионов, «Аякс»: ⚽️⚽️⚽️⚽️
С его голами связаны и другие достижения, но они уже мельче. Например, Аллер – первый игрок в истории Лиги чемпионов, который оформил дубль за стартовые девять минут матча. Аллер забил дебютный гол в Лиге чемпионов через 68 секунд после свистка. Это второй самый быстрый гол дебютанта в этом турнире – Энди Меллер забивал на 37 секунд быстрее.
Впечатления самого Аллера сразу после матча: «Я просто не могу в это поверить. Мы не могли и представить себе лучшее начало. Все сложилось хорошо лично для меня, персонала и всего коллектива. Но это только первая игра. Посмотрим, что произойдет дальше. Это действительно была лучшая игра в моей карьере».
Аллер отмечал победу «Аякса» перед фанатами. Взял мяч и награду лучшему игроку матча:
Squawka посчитала, что Аллер забил гол каждым из четырех ударов в створ ворот. Его четыре удара – это в два раза больше, чем у тройки Месси-Неймар-Мбаппе в параллельной игре «ПСЖ» и «Брюгге» (о ней – тут). По количеству голов с Аллером соревновался Нкунку из «Лейпцига». Он забил трижды, но «РБ Лейпциг» проиграл «Ман Сити» со счетом 3:6.
Transfermarkt оценивает Аллера в 27 миллионов евро. «Аякс» купил его у «Вест Хэма» за 22 миллиона еще в январе, но в прошлом сезоне забыл заявить Аллера на Лигу Европы. Мы подробно рассказывали об этом казусе в отдельном материале. С Лигой чемпионов проблем не возникло. «Аякс» лидирует в группе с «Боруссией», «Бешикташем» и «Спортингом».
Сам Аллер тоже лидирует, но в таблице бомбардиров Лиги чемпионов сезона-2021/22. Вторым за ним идет тот же Нкунку, третьим – Левандовски. В интервью BT Sport Аллер отдельно выделял партнеров по команде. Там же пришлось отвечать на вопрос о лучшем дебюте за новый клуб, чем у Месси и Роналду. «Аякс» в ближайшем матче сыграет с «Камбуром» – 18 сентября.
Игрок «Аякса» Аллер забил четыре гола в дебютном матче Лиги чемпионов. До него это удавалось только ван Бастену