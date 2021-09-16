Игрок «Аякса» забил восемь голов за три матча в разных турнирах. И дебютировал в Лиге чемпионов с покера

«Аякс» разгромил «Спортинг» (5:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Себастьян Аллер – главный герой этой игры. Он оформил по дублю в каждом из таймов. Итоговый результат – четыре гола в дебютном матче в Лиге чемпионов. До Аллера такое творил только ван Бастен. Но достижение Аллера усиливает его статистика в трех последних играх разных турниров. Смотрим:

6 сентября, отбор ЧМ-2022, Кот-д’Ивуар: ⚽️⚽️

11 сентября, чемпионат Нидерландов, «Аякс»: ⚽️⚽️

15 сентября, Лига чемпионов, «Аякс»: ⚽️⚽️⚽️⚽️

С его голами связаны и другие достижения, но они уже мельче. Например, Аллер – первый игрок в истории Лиги чемпионов, который оформил дубль за стартовые девять минут матча. Аллер забил дебютный гол в Лиге чемпионов через 68 секунд после свистка. Это второй самый быстрый гол дебютанта в этом турнире – Энди Меллер забивал на 37 секунд быстрее.

Впечатления самого Аллера сразу после матча: «Я просто не могу в это поверить. Мы не могли и представить себе лучшее начало. Все сложилось хорошо лично для меня, персонала и всего коллектива. Но это только первая игра. Посмотрим, что произойдет дальше. Это действительно была лучшая игра в моей карьере».

Аллер отмечал победу «Аякса» перед фанатами. Взял мяч и награду лучшему игроку матча: