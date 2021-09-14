Сумасшествие в Севилье – четыре пенальти за тайм, половина незабитых. Три из них заработал один и тот же игрок

«Севилья» в первом туре Лиги чемпионов принимала «Зальцбург». Уникальный матч – это уже ясно по количеству пенальти в первом тайме. Конечно же, такого в ЛЧ не было еще никогда.

Матч обслуживал белорусский судья Алексей Кульбаков.

🔴 На 11-й минуте защитник «Севильи» Диего Карлос сбил форварда «Зальцбурга» Карима Адейеми. Пенальти исполнял Адейеми и пробил мимо ворот.

🟢 20-я минута – теперь уже Хесус Навас сфолил на Адейеми. Пенальти исполнял Сушич в правый от вратаря угол и не промахнулся.

🔴 36-я минута – опять фол на Адейеми, теперь уже со стороны голкипера Буну. Снова бил Сушич, но мяч отлетел в штангу.

🟢️ На 41-й минуте еще один пенальти, только теперь для «Севильи». Вебер сфолил на Эн-Несири, и Ракитич исполнил четко – 1:1. Это 100-й гол «Севильи» в матчах ЛЧ.