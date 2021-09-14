Сумасшествие в Севилье – четыре пенальти за тайм, половина незабитых. Три из них заработал один и тот же игрок
«Севилья» в первом туре Лиги чемпионов принимала «Зальцбург». Уникальный матч – это уже ясно по количеству пенальти в первом тайме. Конечно же, такого в ЛЧ не было еще никогда.
Матч обслуживал белорусский судья Алексей Кульбаков.
🔴 На 11-й минуте защитник «Севильи» Диего Карлос сбил форварда «Зальцбурга» Карима Адейеми. Пенальти исполнял Адейеми и пробил мимо ворот.
🟢 20-я минута – теперь уже Хесус Навас сфолил на Адейеми. Пенальти исполнял Сушич в правый от вратаря угол и не промахнулся.
🔴 36-я минута – опять фол на Адейеми, теперь уже со стороны голкипера Буну. Снова бил Сушич, но мяч отлетел в штангу.
🟢️ На 41-й минуте еще один пенальти, только теперь для «Севильи». Вебер сфолил на Эн-Несири, и Ракитич исполнил четко – 1:1. Это 100-й гол «Севильи» в матчах ЛЧ.
Итого:
🔥 Четыре пенальти в одном тайме, два из которых не была забиты.
🔥 Три била одна команда («Зальцбург»), забил лишь один.
🔥 Все три пенальти «Зальцбурга» заработал один и тот же игрок – Адейеми.
На 50-й минуте Эн-Несири пытался заработать еще один пенальти, но вместо этого схватил желтую карточку за симуляцию, которая оказалась второй. Так «Севилья», по сути, снова пострадала из-за пенальти – в попытке его заработать осталась вдесятером.
Примечательно еще вот что:
⚔️ «Севилья» выставила самый возрастной состав в своей истории выступлений в ЛЧ. Его средний возраст – 29 лет и 299 дней.
⚔️ «Зальцбург», напротив», вышел в очень молодом составе. Вдумайтесь, средний возраст – 22 года! Паре форвардов 37 лет на двоих, под ними 20-летний атакующий полузащитник, игрокам из средней линии 21, 20 и 19 лет. В защите старше 24 лет только одному игроку – Андреасу Ульмеру (35).