Диего Карлос

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«Севилья» и «Реал Сосьедад» забили три гола за стартовые семь минут
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Защитник «Севильи» привез пенальти в трех подряд матчах Лиги Европы. Даже в финале – сшиб Лукаку
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