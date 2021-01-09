Примера
Футбол
Юссеф Эн-Несири
Диего Карлос
Севилья
Реал Сосьедад
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#Примера #Футбол #Севилья #Диего Карлос #Реал Сосьедад #Юссеф Эн-Несири

«Севилья» и «Реал Сосьедад» забили три гола за стартовые семь минут

час назад

«Севилья» и «Реал Сосьедад» встретились в 18-м туре Примеры.

Уже в первые семь минут матча Юссеф Эн-Несири отметился дублем. Диего Карлос забил в собственные ворота.

Три гола в матчах Примеры с участием «Севильи» до этого забивалось 21 ноября. Тогда «Севилья» выиграла у «Сельты» (4:2).

До этого матча «Севилья» забила за 15 туров всего 18 голов.

Идет второй тайм
Севилья
Севилья
Эн-Несири 4
Эн-Несири 7
Эн-Несири 46
3:2
Идет второй тайм
Идет второй тайм
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Карлос 5
Исак 14
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