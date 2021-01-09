«Севилья» и «Реал Сосьедад» забили три гола за стартовые семь минут

«Севилья» и «Реал Сосьедад» встретились в 18-м туре Примеры.

Уже в первые семь минут матча Юссеф Эн-Несири отметился дублем. Диего Карлос забил в собственные ворота.

Три гола в матчах Примеры с участием «Севильи» до этого забивалось 21 ноября. Тогда «Севилья» выиграла у «Сельты» (4:2).

До этого матча «Севилья» забила за 15 туров всего 18 голов.