Реал Сосьедад

Сан-Себастьян
Real Sociedad
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Иманол Альгуасиль
И. Альгуасиль
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
24
Робен Ле Норман Р. Ле Норман 		Защ 25 34 1 0 4 0
1
Алекс Ремиро А. Ремиро 		Вра 27 31 0 0 1 0
8
Микель Мерино М. Мерино 		Пол 25 29 3 1 8 0
3
Мартин Субименди М. Субименди 		Пол 23 24 1 1 4 0
19
Александер Исак А. Исак 		Нап 22 23 4 2 4 0
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Ближайшие матчи
06.05.2022 06 мая 2022 пт 22:00
Леванте
-:-
Реал Сосьедад
06.05.2022 06 мая 2022 пт 22:00
Испания. Примера , 35 тур
Леванте
-
Реал Сосьедад
-
Испания. Примера , 35 тур
12.05.2022 12 мая 2022 чт 20:00
Реал Сосьедад
-:-
Кадис
12.05.2022 12 мая 2022 чт 20:00
Испания. Примера , 36 тур
Реал Сосьедад
-
Кадис
-
Испания. Примера , 36 тур
15.05.2022 15 мая 2022 вс 19:30
Вильярреал
-:-
Реал Сосьедад
15.05.2022 15 мая 2022 вс 19:30
Испания. Примера , 37 тур
Вильярреал
-
Реал Сосьедад
-
Испания. Примера , 37 тур
22.05.2022 22 мая 2022 вс 19:30
Реал Сосьедад
-:-
Атлетико
22.05.2022 22 мая 2022 вс 19:30
Испания. Примера , 38 тур
Реал Сосьедад
-
Атлетико
-
Испания. Примера , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
4
Атлетико
34 18 7 9 59:41 61
5
Бетис
34 17 7 10 56:38 58
6
Реал Сосьедад
34 15 11 8 33:32 56
7
Вильярреал
34 14 10 10 54:33 52
8
Атлетик
34 13 12 9 41:34 51
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Результаты
01.05.2022 01 мая 2022 вс 19:30
Райо Вальекано
1 : 1
Реал Сосьедад
01.05.2022 01 мая 2022 вс 19:30
34 тур
Райо Вальекано
1
Реал Сосьедад
1
Испания. Примера , 34 тур
21.04.2022 21 апр. 2022 чт 22:30
Реал Сосьедад
0 : 1
Барселона
21.04.2022 21 апр. 2022 чт 22:30
33 тур
Реал Сосьедад
0
Барселона
1
Испания. Примера , 33 тур
15.04.2022 15 апр. 2022 пт 22:00
Реал Сосьедад
0 : 0
Бетис
15.04.2022 15 апр. 2022 пт 22:00
32 тур
Реал Сосьедад
0
Бетис
0
Испания. Примера , 32 тур
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 19:30
Эльче
1 : 2
Реал Сосьедад
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 19:30
31 тур
Эльче
1
Реал Сосьедад
2
Испания. Примера , 31 тур
04.04.2022 04 апр. 2022 пн 22:00
Реал Сосьедад
1 : 0
Эспаньол
04.04.2022 04 апр. 2022 пн 22:00
30 тур
Реал Сосьедад
1
Эспаньол
0
Испания. Примера , 30 тур
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