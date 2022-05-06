Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
24Робен Ле Норман Р. Ле Норман
|Защ
|25
|34
|1
|0
|4
|0
|
1Алекс Ремиро А. Ремиро
|Вра
|27
|31
|0
|0
|1
|0
|
8Микель Мерино М. Мерино
|Пол
|25
|29
|3
|1
|8
|0
|
3Мартин Субименди М. Субименди
|Пол
|23
|24
|1
|1
|4
|0
|
19Александер Исак А. Исак
|Нап
|22
|23
|4
|2
|4
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
4
|34
|18
|7
|9
|59:41
|61
|
5
|34
|17
|7
|10
|56:38
|58
|
6
|34
|15
|11
|8
|33:32
|56
|
7
|34
|14
|10
|10
|54:33
|52
|
8
|34
|13
|12
|9
|41:34
|51
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