Эльче

Эльче
Elche
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Сайт
www.elchecf.es/
Страна
Испания
Стадион
Мартинес Валеро
Тренер
Франсиско Родригес
Ф. Родригес
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
22
Йохан Мохика Й. Мохика 		Защ 29 31 2 5 5 1
16
Фидель Фидель 		Пол 32 29 5 5 7 0
0
Омар Омар 		Пол 29 27 0 0 6 0
3
Энцо Роко Э. Роко 		Защ 29 26 1 0 10 0
13
Эдгар Бадия Э. Бадия 		Вра 30 22 0 0 2 0
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Ближайшие матчи
07.05.2022 07 мая 2022 сб 19:30
Кадис
-:-
Эльче
07.05.2022 07 мая 2022 сб 19:30
Испания. Примера , 35 тур
Кадис
-
Эльче
-
Испания. Примера , 35 тур
11.05.2022 11 мая 2022 ср 22:30
Эльче
-:-
Атлетико
11.05.2022 11 мая 2022 ср 22:30
Испания. Примера , 36 тур
Эльче
-
Атлетико
-
Испания. Примера , 36 тур
15.05.2022 15 мая 2022 вс 19:30
Сельта
-:-
Эльче
15.05.2022 15 мая 2022 вс 19:30
Испания. Примера , 37 тур
Сельта
-
Эльче
-
Испания. Примера , 37 тур
22.05.2022 22 мая 2022 вс 19:30
Эльче
-:-
Хетафе
22.05.2022 22 мая 2022 вс 19:30
Испания. Примера , 38 тур
Эльче
-
Хетафе
-
Испания. Примера , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
11
Райо Вальекано
34 11 8 15 35:39 41
12
Сельта
34 10 10 14 37:38 40
13
Эльче
34 10 9 15 37:45 39
14
Эспаньол
34 10 9 15 37:49 39
15
Хетафе
34 8 12 14 31:37 36
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Результаты
01.05.2022 01 мая 2022 вс 15:00
Эльче
1 : 1
Осасуна
01.05.2022 01 мая 2022 вс 15:00
34 тур
Эльче
1
Осасуна
1
Испания. Примера , 34 тур
19.04.2022 19 апр. 2022 вт 22:00
Бетис
0 : 1
Эльче
19.04.2022 19 апр. 2022 вт 22:00
33 тур
Бетис
0
Эльче
1
Испания. Примера , 33 тур
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 15:00
Эльче
3 : 0
Мальорка
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 15:00
32 тур
Эльче
3
Мальорка
0
Испания. Примера , 32 тур
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 19:30
Эльче
1 : 2
Реал Сосьедад
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 19:30
31 тур
Эльче
1
Реал Сосьедад
2
Испания. Примера , 31 тур
03.04.2022 03 апр. 2022 вс 15:00
Атлетик
2 : 1
Эльче
03.04.2022 03 апр. 2022 вс 15:00
30 тур
Атлетик
2
Эльче
1
Испания. Примера , 30 тур
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