Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
22Йохан Мохика Й. Мохика
|Защ
|29
|31
|2
|5
|5
|1
|
16Фидель Фидель
|Пол
|32
|29
|5
|5
|7
|0
|
0Омар Омар
|Пол
|29
|27
|0
|0
|6
|0
|
3Энцо Роко Э. Роко
|Защ
|29
|26
|1
|0
|10
|0
|
13Эдгар Бадия Э. Бадия
|Вра
|30
|22
|0
|0
|2
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
11
|34
|11
|8
|15
|35:39
|41
|
12
|34
|10
|10
|14
|37:38
|40
|
13
|34
|10
|9
|15
|37:45
|39
|
14
|34
|10
|9
|15
|37:49
|39
|
15
|34
|8
|12
|14
|31:37
|36
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