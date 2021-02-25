Месси обменялся футболками с вратарем «Эльче». После матча, где оформил дубль

Месси пропускал предыдущую игру «Эльче» и «Барселоны» в Примере. Тогда «Барса» выиграла со счетом 2:0, но перед матчем Эдгар Бадия рассказывал: «Это лучший игрок в мире, его отсутствие может вызвать большой дисбаланс. Когда он на поле, то сильно влияет на игру «Барсы». Без него меняется многое. Но мы говорим о команде, где много качественных игроков».

Бадия родился в Барселоне, но в детстве попал в академию «Эспаньола». Играет за «Эльче» с 2019 года, провел два матча за сборную Каталонии. «Эльче» идет на 19 месте в Примере, поэтому Бадия рассказывал в твиттере не об обмене футболками с Месси. Он написал: «Гордимся выступлением команды. Продолжаем наш путь и готовимся к важной игре с «Гранадой».

Для Лионеля Месси голы в ворота «Эльче» означали новые достижения. Теперь Месси единолично возглавляет таблицу бомбардиров Примеры. Он забил 18 голов и сделал три ассиста в матчах этого сезона. Лионель Месси имеет уже 13 голов в 2021 году в матчах всех турниров. Это лучший показатель среди всех игроков топ-5 лиг.

Заодно Месси добавил еще одну футболку в свою коллекцию: