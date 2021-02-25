Месси обменялся футболками с вратарем «Эльче». После матча, где оформил дубль
«Барселона» разгромила «Эльче» со счетом 3:0 в матче Примеры. Лионель Месси оформил дубль, «Барса» продлила серию без поражений в Примере до 14 игр. В воротах «Эльче» сыграл Эдгар Бадия. После финального свистка он подошел к Месси и попросил у него футболку. Месси отдал, но попросил и форму от Бадии. Тот занервничал и очень удивился, но тоже передал.
«Барселона» показала этот обмен отдельным кадром в турецком аккаунте в твиттере:
Так Бадия отбивал удары в матче «Барселоны» и «Эльче»:
Еще у него был такой матч против «Барсы» (0:1) на Кубке Жоана Гампера:
Месси пропускал предыдущую игру «Эльче» и «Барселоны» в Примере. Тогда «Барса» выиграла со счетом 2:0, но перед матчем Эдгар Бадия рассказывал: «Это лучший игрок в мире, его отсутствие может вызвать большой дисбаланс. Когда он на поле, то сильно влияет на игру «Барсы». Без него меняется многое. Но мы говорим о команде, где много качественных игроков».
Бадия родился в Барселоне, но в детстве попал в академию «Эспаньола». Играет за «Эльче» с 2019 года, провел два матча за сборную Каталонии. «Эльче» идет на 19 месте в Примере, поэтому Бадия рассказывал в твиттере не об обмене футболками с Месси. Он написал: «Гордимся выступлением команды. Продолжаем наш путь и готовимся к важной игре с «Гранадой».
Для Лионеля Месси голы в ворота «Эльче» означали новые достижения. Теперь Месси единолично возглавляет таблицу бомбардиров Примеры. Он забил 18 голов и сделал три ассиста в матчах этого сезона. Лионель Месси имеет уже 13 голов в 2021 году в матчах всех турниров. Это лучший показатель среди всех игроков топ-5 лиг.
Заодно Месси добавил еще одну футболку в свою коллекцию: