Месси не забивал головой три года. Он специально так не играет, хотя его любимый гол – головой в финале ЛЧ

Почему Месси так редко забивает головой? Все просто – рост. Вы наверняка помните, что эти проблемы пошли еще в детстве. Когда Месси было девять, врачи обнаружили у него дефицит гормона роста. Назначение лечение помогло, но Месси все равно вырос скромно – только до 170 сантиметров.

Так было всегда. Даже в детстве. Месси рассказывал: «Когда я был в юношеских командах «Барсы», соперники часто дразнили меня из-за маленького роста. Я компенсировал это скоростью и игрой ногами».

Однажды на тему голов головой Месси высказался Гвардиола:

«Месси не нужно играть головой, чтобы быть лучшим не только в «Барсе», но и во всем мире. Возможно, это просто не самый сильный его аспект. Но Месси классно играет ногами, в этом ему нет равных. Поэтому давайте оставим игру головой для других наших футболистов».

Месси не любит обсуждать собственные голы, делать топ лучших или выбирать самый красивый. Но для голов головой он сделал исключение: «Безусловно, я назову тот мяч ван дер Сару в финале Лиги чемпионов. Не понимаю, как я вообще достал».

Геометрия того гола феноменальна: Месси откликнулся на классную передачу Хави, достал мяч в последний момент (на него не среагировал даже Фердинанд) и закинул в ворота.