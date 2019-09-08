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Антуан Гризманн
№7
Нападающий
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Команда
Барселона
Гражданство
Франция
Дата рождения
21 марта 1991 (29) лет
Рост
174
Вес
64
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сборные в тени Хабиба: Кейн и Роналду тащат, Зинченко поздравил голом маму
#Евро-2020 (квалификация)
08 сентября 2019, 11:50
Гризманн запустил 24-часовой стрим для сбора денег на борьбу с коронавирусом. Гости – Погба и Дембеле
#Антуан Гризманн
10 апреля, 20:35
Фалькао, Буффон и Гризманн. Они бы получили «Золотой мяч», если бы Месси и Роналду выиграли его лишь раз
#Золотой мяч
09 апреля, 15:34
50 главных трансферов лета
#АПЛ
02 сентября 2019, 09:51
«Атлетико» уже месяц давит на «Барселону». Доказывает, что трансфер Гризманна был с нарушениями
#Антуан Гризманн
07 августа 2019, 13:40
Отступные за Гризманна – 800 миллионов, а за Черышева – 80. Почему так много?
#Примера
13 июля 2019, 12:37
Гризманн – в «Барсе». Этот трансфер – сплошные деньги
#Антуан Гризманн
12 июля 2019, 17:05
Трансфер Гризманна – цирк. Клубы обо всем договорились, но потом поругались, и, похоже, сделка сорвалась
#Антуан Гризманн
06 июля 2019, 00:06