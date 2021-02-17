Гризманн ругался с Пике во время матча. И это не первый его конфликт в «Барсе» – как-то он бодался даже с Месси

«Барселона» – «ПСЖ» – разнос, 1:4. «Барсу» не спасло даже возвращение Жерара Пике. В ноябре он травмировал колено, пропустил 24 матча команды и вернулся к первому матчу «Барсы» в 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Пике вылечил тяжелую травму за три месяца. Вылетел в ноябре, но сенсационно вернулся к Лиге чемпионов

Рвение Пике понятно. Он сердечно обожает «Барселону». Несколько фраз об этом:

«Однажды меня спросили про любовь всей жизни. Я сказал, что это «Барселона». Репортер удивился и уточнил, почему я не назвал жену и детей. Все просто: это моя страсть и мечта с самого детства».

«Когда я пойму, что не тяну, я уйду из клуба. В тот момент я завершу карьеру. Просто мне нет смысла играть где-то, если это не «Барселона».

«Закончить карьеру в «Барселоне»? Это честь и отличная мысль!»

Пике не запомнился крутыми отборами в этом матче, зато попал в неприятную историю. В конце первого тайма, когда счет был еще ничейным (1:1), он жестко наехал на партнеров по команде. Ему ответил Гризманн. Дальше между ними состоялся диалог.