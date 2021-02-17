Гризманн ругался с Пике во время матча. И это не первый его конфликт в «Барсе» – как-то он бодался даже с Месси
«Барселона» – «ПСЖ» – разнос, 1:4. «Барсу» не спасло даже возвращение Жерара Пике. В ноябре он травмировал колено, пропустил 24 матча команды и вернулся к первому матчу «Барсы» в 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».
Пике вылечил тяжелую травму за три месяца. Вылетел в ноябре, но сенсационно вернулся к Лиге чемпионов
Рвение Пике понятно. Он сердечно обожает «Барселону». Несколько фраз об этом:
- «Однажды меня спросили про любовь всей жизни. Я сказал, что это «Барселона». Репортер удивился и уточнил, почему я не назвал жену и детей. Все просто: это моя страсть и мечта с самого детства».
- «Когда я пойму, что не тяну, я уйду из клуба. В тот момент я завершу карьеру. Просто мне нет смысла играть где-то, если это не «Барселона».
- «Закончить карьеру в «Барселоне»? Это честь и отличная мысль!»
Пике не запомнился крутыми отборами в этом матче, зато попал в неприятную историю. В конце первого тайма, когда счет был еще ничейным (1:1), он жестко наехал на партнеров по команде. Ему ответил Гризманн. Дальше между ними состоялся диалог.
Мы не можем публиковать видео, потому что оно скопировано с неофициальных аккаунтов. Поэтому просто публикуем расшифровку с видео:
Пике: Мы ни разу долго не держали мяч. Давайте уже это сделаем!
Гризманн: Да легко!
Пике: ***, ребята, соберитесь! Нам нужно удержать мяч!
Гризманн: ***, успокойся уже, Жерар.
Пике: Гриззи, мы очень плохи.
Гризманн: Пошел на ***. Хватит орать!
Пике: Нет, это ты иди на ***! Ни одного приличного владения за пять минут.
Дальше кричит Ленгле и просит Пике и Гризманна успокоиться. Но это не разрешает спор.
Пике: Охренеть, мы носимся без остановки. Мы уже страдаем пять минут.
Гризманн: Я тоже бегаю!
Призывы Пике собраться не помогли «Барсе». До его замены на 78-й минуте она пропустила два мяча. После – ее одним голом добил Мбаппе.
У Гризманна до этого дня не было ссор на поле в «Барселоне». Но после перехода было много слухов о его конфликте с Месси. Они часто ссорились на тренировках – их даже успокаивал Кике Сетьен. А бывший агент Гризманна говорил:
«Месси полностью игнорировал Антуана. Как на поле, так и за его пределами. Он не разговаривал с ним и не давал пасы. Потом ситуация изменилась».
С самим Пике были всегда нормальные отношения. Тот лишь нервничал, когда Гризманн затягивал с переходом в «Барселону». Когда летом-2018 трансфер Гризманна в «Барсу» сорвался и он решил остаться в «Атлетико», Пике написал:
«Вы решили остаться в «Атлетико». Окей. Я желаю вам удачного сезона».
И да, Пике даже высказывался по теме конфликта Гризманна с Месси: «У Лео прекрасные отношения с Суаресом. Если он не общается так же тепло с Гризманном, то это не значит, что они не ладят».