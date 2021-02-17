Куман весь сезон проигрывает ключевые матчи в «Барселоне»

«Барселона» разгромно проиграла «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Перед матчем Куман говорил, что «Барса» способна на победу в матче с любой командой Европы. Не получилось даже борьбы. Мбаппе отправил всех в воспоминания о 1997-м. Андрей Шевченко оставался последним игроком, который делал хет-трик в матче с «Барселоной» на ее стадионе.

Мощная победа «ПСЖ» – это не сенсация, если посмотреть на все время работы Роналда Кумана. Кому еще он проигрывал в этом сезоне:

❌ «Реал» – 1:3. Матч, где все решилось после сомнительного пенальти. Там же забил Ансу Фати. Сейчас он не играет за «Барселону» из-за травмы.

❌ «Атлетико» – 0:1. Минимальное поражение, которое запомнилось травмой Жерара Пике. Он восстанавливался почти три месяца, но вернулся к Лиге чемпионов.

❌ «Ювентус» – 0:3. «Барса» набрала 15 очков в группе и претендовала на первое место. Разгром от «Ювентуса» сместил ее на второе. Так «Барселона» попала на «ПСЖ».

❌ «Атлетик» – 2:3. Игра за Суперкубок Испании, где Месси получил первую красную карточку в карьере. «Барселона» проиграла трофей.

❌ «Севилья» – 0:2. Поражение в первой полуфинальной игре в Кубке Испании. В ответной теперь нужна разгромная победа, чтобы пройти дальше.