Куман весь сезон проигрывает ключевые матчи в «Барселоне»
«Барселона» разгромно проиграла «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Перед матчем Куман говорил, что «Барса» способна на победу в матче с любой командой Европы. Не получилось даже борьбы. Мбаппе отправил всех в воспоминания о 1997-м. Андрей Шевченко оставался последним игроком, который делал хет-трик в матче с «Барселоной» на ее стадионе.
Мощная победа «ПСЖ» – это не сенсация, если посмотреть на все время работы Роналда Кумана. Кому еще он проигрывал в этом сезоне:
❌ «Реал» – 1:3. Матч, где все решилось после сомнительного пенальти. Там же забил Ансу Фати. Сейчас он не играет за «Барселону» из-за травмы.
❌ «Атлетико» – 0:1. Минимальное поражение, которое запомнилось травмой Жерара Пике. Он восстанавливался почти три месяца, но вернулся к Лиге чемпионов.
❌ «Ювентус» – 0:3. «Барса» набрала 15 очков в группе и претендовала на первое место. Разгром от «Ювентуса» сместил ее на второе. Так «Барселона» попала на «ПСЖ».
❌ «Атлетик» – 2:3. Игра за Суперкубок Испании, где Месси получил первую красную карточку в карьере. «Барселона» проиграла трофей.
❌ «Севилья» – 0:2. Поражение в первой полуфинальной игре в Кубке Испании. В ответной теперь нужна разгромная победа, чтобы пройти дальше.
По сезону у «Барселоны» были и поражения в рядовых матчах Примеры. Она проигрывала «Хетафе» и «Кадису», но такие вещи Куман быстро поправил. Сейчас «Барселона» борется за второе место в Примере с «Реалом». Она имеет серию из семи подряд побед в матчах чемпионата. Между этими играми были поражения в кубковых турнирах.
Итог матча с «ПСЖ» Куман прокомментировал так: «ПСЖ» показал, что их команда лучше готова. Мы должны принять это и улучшить ситуацию. Знаем, что такое бывает с нами, когда мы играем против физически превосходящей нас команды. Могу солгать, но после 1:4 остается очень мало вариантов на возвращение».
И еще одно дополнение к этой цитате, которое объясняет всю ситуацию в «Барсе»: «Игра показала, что нам не хватает некоторых вещей. Без них мы не совсем готовы к игре на лучшем уровне, особенно в Лиге чемпионов». Работу Кумана по привлечению и развитию молодежи перечеркивают именно такие поражения в топ-матчах главных турниров.
Мбаппе повторил рекорд 1997 года, забив три гола на «Камп Ноу». Тогда он еще не родился