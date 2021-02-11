«Барса» показала видео, доказывая судейскую ошибку. Но, похоже, она доказала симуляцию защитника «Барсы» 🤷🏻‍♂️

«Барселона» проиграла «Севилье» 0:2 первый полуфинальный матч Кубка Испании. В обоих голах сильно ошибся Самуэль Умтити, но интересен и другой момент.

Рональд Куман после игры признал, что судья Матеу Лаос в целом отработал хорошо. Но покритиковал ВАР: «Не понимаю, почему он не вмешался. Все твердили, что надо ставить пенальти, причем не только представители «Барсы».

Куману не понравился эпизод с падением Альбы в борьбе с Сусо – Лаос поставил только штрафной. То есть фол зафиксировал, просто не назначил пенальти.

«Барселона» показала этот момент с камеры из-за ворот. Теперь ситуация вообще кажется обратной: эпизод был уже в штрафной (то есть на пенальти), но был ли фол?