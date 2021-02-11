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#Барселона #Футбол #Примера #Роналд Куман

«Барса» показала видео, доказывая судейскую ошибку. Но, похоже, она доказала симуляцию защитника «Барсы» 🤷🏻‍♂️

вчера, 18:51

Keystone Press Agency / Global Look Press

«Барселона» проиграла «Севилье» 0:2 первый полуфинальный матч Кубка Испании. В обоих голах сильно ошибся Самуэль Умтити, но интересен и другой момент.

Рональд Куман после игры признал, что судья Матеу Лаос в целом отработал хорошо. Но покритиковал ВАР: «Не понимаю, почему он не вмешался. Все твердили, что надо ставить пенальти, причем не только представители «Барсы».

Куману не понравился эпизод с падением Альбы в борьбе с Сусо – Лаос поставил только штрафной. То есть фол зафиксировал, просто не назначил пенальти.

«Барселона» показала этот момент с камеры из-за ворот. Теперь ситуация вообще кажется обратной: эпизод был уже в штрафной (то есть на пенальти), но был ли фол?

Альба уже влетает в штрафную с расставленными руками и в дальнейшем их держит так же. В динамике, кажется, что еще и наваливается на соперника.

Скриншоты с видео в твиттере «Барселоны»

Под постами в англоязычном аккаунте твиттера редко когда собирается больше 200 комментариев. К моменту с Альбой и Сусо – собралось больше тысячи. Во многих комментариях – серьезные сомнения, что контакт вообще можно было назвать фолом. И больше смутило положение рук Альбы.

С этим поражением шансы «Барселоны» на хоть какой-нибудь трофей в сезоне падают еще ниже.

  • Суперкубок проигран «Атлетику».
  • Для финала Кубка нужно громить «Севилью» дома.
  • В Примере – минус восемь от лидера и при этом на матч больше.
  • В Лиге чемпионов уже в первом раунде «ПСЖ», да и вообще шансы на победу в турнире букмекерами оцениваются невысоко (8-9 место).

Рональд Куман в «Барселоне» не похож на тренера, который постоянно жалуется на судей. Именно поэтому его слова о судействе кажутся громкими – так было про ВАР в начале сезона и потом про него же после игры с «Реалом». Куман так раскритиковал судейство, что формально мог получить дисквалификацию до 12 матчей.

Работой арбитров на игре с «Севильей» он снова недоволен по одному эпизоду, который мог стать ключевым. Но однозначно на сторону Кумана и Альба в этом эпизоде встать сложно.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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