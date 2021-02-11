«Барса» показала видео, доказывая судейскую ошибку. Но, похоже, она доказала симуляцию защитника «Барсы» 🤷🏻♂️
«Барселона» проиграла «Севилье» 0:2 первый полуфинальный матч Кубка Испании. В обоих голах сильно ошибся Самуэль Умтити, но интересен и другой момент.
Рональд Куман после игры признал, что судья Матеу Лаос в целом отработал хорошо. Но покритиковал ВАР: «Не понимаю, почему он не вмешался. Все твердили, что надо ставить пенальти, причем не только представители «Барсы».
Куману не понравился эпизод с падением Альбы в борьбе с Сусо – Лаос поставил только штрафной. То есть фол зафиксировал, просто не назначил пенальти.
«Барселона» показала этот момент с камеры из-за ворот. Теперь ситуация вообще кажется обратной: эпизод был уже в штрафной (то есть на пенальти), но был ли фол?
Альба уже влетает в штрафную с расставленными руками и в дальнейшем их держит так же. В динамике, кажется, что еще и наваливается на соперника.
Под постами в англоязычном аккаунте твиттера редко когда собирается больше 200 комментариев. К моменту с Альбой и Сусо – собралось больше тысячи. Во многих комментариях – серьезные сомнения, что контакт вообще можно было назвать фолом. И больше смутило положение рук Альбы.
С этим поражением шансы «Барселоны» на хоть какой-нибудь трофей в сезоне падают еще ниже.
- Суперкубок проигран «Атлетику».
- Для финала Кубка нужно громить «Севилью» дома.
- В Примере – минус восемь от лидера и при этом на матч больше.
- В Лиге чемпионов уже в первом раунде «ПСЖ», да и вообще шансы на победу в турнире букмекерами оцениваются невысоко (8-9 место).
Рональд Куман в «Барселоне» не похож на тренера, который постоянно жалуется на судей. Именно поэтому его слова о судействе кажутся громкими – так было про ВАР в начале сезона и потом про него же после игры с «Реалом». Куман так раскритиковал судейство, что формально мог получить дисквалификацию до 12 матчей.
Работой арбитров на игре с «Севильей» он снова недоволен по одному эпизоду, который мог стать ключевым. Но однозначно на сторону Кумана и Альба в этом эпизоде встать сложно.