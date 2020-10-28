Бартомеу ушел из «Барселоны». Что дальше? Кто будет новым президентом? Когда выборы? Месси уйдет? А Куман?
Из «Барселоны» ушел президент. Как это получилось?
Краткое объяснение ситуации:
- Жозеп Бартомеу возглавлял «Барселону» с января 2014 года.
- В 2020-м противники Бартомеу собрали подписи за его отставку.
- Так произошло, потому что к работе Бартомеу накопилось много претензий (основные – тут).
- Бартомеу ждал верификации подписей и реакции руководства Каталонии. Дальше был выбор: референдум или обычный уход.
- 27 октября 2020 года Жозеп Бартомеу и весь совет директоров ушли из «Барселоны».
Мы подробно рассказывали о процедуре отставки Бартомеу:
Члены «Барсы» готовятся скинуть президента Бартомеу. И уже собрали подписи для референдума
Как «Барселона» будет жить без президента? Когда новые выборы?
Перед уходом Бартомеу написал большое письмо, где подробно объяснил все обстоятельства ухода. Он объяснил, что специально назначил выборы на март 2021 года – это был самый ранний возможный срок. И главное: Бартомеу специально принимал непопулярные решения, чтобы взять на себя ответственность и помочь «Барселоне» преодолеть кризис.
Теперь делами «Барселоны» займется специальная комиссия по управлению. Во главе встает Карлес Тускетс – это новый временный босс «Барселоны». В 80-е Тускетс был самым молодым членом совета директоров «Барселоны»: тогда он возглавил казначейство в 27 лет. Тускетс имеет 40-летний опыт работы в финансовой сфере.
Задачи Тускетса: назначение семи членов управляющей комиссии и руководство их деятельностью. Основная цель создания комиссии – проведение досрочных президентских выборов в ближайшие три месяца. Управляющая комиссия отличается от совета директоров ограниченностью действий – она не может принимать глобальные решения по развитию «Барсы».
Уже известны некоторые кандидаты, которые точно поборются за пост президента «Барселоны». Резко включился бывший президент «Барсы» Жоан Лапорта. Один из его основных конкурентов – Жорди Фарре. Это Фарре собирал подписи против Бартомеу, а позже так отреагировал на его уход: «Мы счастливы, что этот дурной сон наконец-то закончился».
«Барселона» скоро сыграет в какой-то Суперлиге?
Перед уходом Бартомеу рассказал, что записал «Барселону» в Суперлигу: «Я могу объявить несколько необычных новостей. Вчера мы приняли предложение об участии в будущей европейской Суперлиге. Это гарантировало бы финансовую устойчивость клуба в будущем. И мы приняли формат будущего клубного чемпионата мира».
Пока никаких официальных новостей о Суперлиге нет. Есть только рассуждения с инсайдами от Sky Sports: «Ливерпуль», «МЮ» и другие топ-клубы договариваются об участии в новом турнире. Предполагается, что там сыграют только богатые европейские топ-клубы. ФИФА якобы поддерживает создание проекта, который станет закрытой альтернативой Лиги чемпионов.
«Барселоне» пока хватает топ-матчей и в Лиге чемпионов.
Проект может стартануть уже в 2022 году, но медиаправа на Лигу чемпионов уже продаются до 2024-го. Показательную цитату выдал в твиттере Хавьер Тебас: «Это прискорбное заявление о присоединении к слабому воображаемому турниру. Лишнее подтверждение, что Бартомеу не совсем понимает футбольную индустрию».
Важно, что цитата Бартомеу вообще не означает реальное присоединение к Суперлиге. Он пообещал передать все детали возможного соглашения будущим директорам – они и будут все обсуждать. Все это Бартомеу пояснил в материале на официальном сайте «Барселоны». Там же он назвал Суперлигу проектом, который предложили топ-клубы Европы.
Все это как-то влияет на перспективы Кумана?
Роналд Куман возглавил «Барселону» летом 2020 года. За время работы он уже проиграл Класико «Реалу», но обозначил новый вектор развития «Барсы». Теперь клуб развивает молодых игроков. Куман доверяет им так сильно, что 17-летний Педри играет чаще Усмана Дембеле. Ансу Фати вообще превратился в главное лицо проекта.
17-летний пацан – новый герой «Барселоны». Ездит на матчи с водителем, чуть не попал в «Реал»
Вся проблема для Кумана в моменте его прихода в «Барсу». Именно Бартомеу летом назначил его на пост главного тренера. Тогда Бартомеу назвал Кумана символом клуба и сказал, что он останется в «Барселоне» на долгие годы. Это уже сейчас сомнительно: у «Барселоны» и без Кумана есть другие кандидаты на роль долговременного тренера.
В ближайшее время Куман точно останется во главе «Барселоны». Управляющая комиссия не может менять тренера. Когда у «Барселоны» появятся новый президент, вряд ли он сразу поменяет тренера в середине сезона. При адекватных результатах Куман доработает в «Барсе» минимум до конца сезона, а дальше возможны даже самые необычные варианты.
Виктор Фонт – один из многих кандидатов на пост президента «Барселоны». Именно дружба с ним была одной из причин, по которым Хави в прошлом сезоне отказался от поста тренера «Барсы». Если Фонт возглавит «Барселону», Хави автоматически станет основным кандидатом на роль главного тренера. Тогда Кумана уже не спасут никакие трофеи по итогам сезона-2020/21.
Теперь Месси останется в «Барсе» до конца карьеры?
Контракт Лионеля Месси действует до лета 2021 года. Он проталкивал уход из «Барселоны» летом 2020-го, но все уперлось в пункт из контракта. Месси думал, что его можно продать дешевле 700 миллионов евро. «Барселона» отсылала все клубы и самого Месси к этой цифре. Месси остался, но сразу раскритиковал руководство «Барсы» и лично Бартомеу: «Он просто не сдержал слово».
Психоз Месси полноценно проявился, когда из клуба ушел Луис Суарес. «Ты не заслужил быть изгнанным таким образом. Вся правда в том, что меня уже ничего не удивляет», – писал Месси в инстаграме. Это еще одна отсылка к Жозепу Бартомеу и его решениям. Mundo Deportivo рассказывала со ссылкой на источники, что Месси и Бартомеу теперь вообще не общаются.
Недовольство игроков связано с расследованием испанских журналистов. Они выяснили, что Бартомеу тратил деньги «Барсы» на поддержку своего имиджа в соцсетях. В этих же постах высмеивались игроки «Барселоны». Сам Бартомеу отрицал все это и ссылался на аудит, который не подтвердил траты. Жерар Пике поверил расследованию, хотя оставался лояльным к клубу.
Уход Бартомеу действительно повлияет на перспективы игроков «Барселоны». Месси, Пике и другие футболисты всегда говорили, что любят именно «Барсу». Президент Бартомеу так и так оставался временной фигурой в клубе. Выборы в «Барселоне» планировались на весну 2021 года. Бартомеу там бы уже не победил, а подписи за его отставку только ускорили отставку.
Главный вопрос по Месси – он хотел уйти из-за босса или из-за нового вызова? Если второе, то лето-2021 – его главный шанс впервые в жизни сменить команду.