Бартомеу ушел из «Барселоны». Что дальше? Кто будет новым президентом? Когда выборы? Месси уйдет? А Куман?

Как «Барселона» будет жить без президента? Когда новые выборы?

Перед уходом Бартомеу написал большое письмо, где подробно объяснил все обстоятельства ухода. Он объяснил, что специально назначил выборы на март 2021 года – это был самый ранний возможный срок. И главное: Бартомеу специально принимал непопулярные решения, чтобы взять на себя ответственность и помочь «Барселоне» преодолеть кризис.

Теперь делами «Барселоны» займется специальная комиссия по управлению. Во главе встает Карлес Тускетс – это новый временный босс «Барселоны». В 80-е Тускетс был самым молодым членом совета директоров «Барселоны»: тогда он возглавил казначейство в 27 лет. Тускетс имеет 40-летний опыт работы в финансовой сфере.

Задачи Тускетса: назначение семи членов управляющей комиссии и руководство их деятельностью. Основная цель создания комиссии – проведение досрочных президентских выборов в ближайшие три месяца. Управляющая комиссия отличается от совета директоров ограниченностью действий – она не может принимать глобальные решения по развитию «Барсы».