Бартомеу возглавил «Барсу», когда прошлый президент ушел из-за расследования по трансферу Неймара. Самого Бартомеу тоже ругают за деньги
Жозеп Бартомеу родился в Барселоне: там он окончил школу по администрированию и управлению предприятиями и играл за молодежку «Барселоны» по баскетболу, которую покинул из-за низкого роста. Тренер Нино Бускато говорил, что Бартомеу хорошо бросал и защищался, но клуб его убрал. После перехода в «Эспаньол» он всегда держал в раздевалке полотенце «Барсы».
Бартомеу давно работает в структуре клубов «Барселоны». Но сначала отвечал за баскетбол, хоккей и гандбол
Бартомеу входил в совет директоров «Барселоны», когда президентом был Жоан Лапорта. Тот управлял клубом с 2003 по 2010 год и сразу назначил Бартомеу главным по развитию баскетбола, хоккея и гандбола. В первом сезоне при новом руководстве баскетбольная команда выиграла чемпионат и Суперкубок Испании.
В 2005 году Лапорта снял Бартомеу с должности из-за его несогласия с назначением Маноло Флореса главным тренером баскетболистов. Заседание длилось до трех ночи. Конфликт копился с начала сезона, когда Лапорта реструктуризировал управление и при поддержке совета директоров назначил Валеро Ривера генеральным директором секции баскетбола. Из-за этого «Барселону» покинули технический специалист Светислав Песич и секретарь Антонио Масейрас.
Бартомеу открыто считал, что проблемы «Барселоны» в баскетболе – не вина игроков, а ошибки управления. «Наполнил стакан», – говорил про выпады Бартомеу пресс-секретарь Ксавье Камбра. Ситуация разбила отношения между Лапортой и Сандро Росселем – вице-президентом «Барселоны» и другом Бартомеу, которого он поддерживал. В 2005 году Россель, Бартомеу и еще три члена совета директоров подали в отставку.
Бартомеу вынужденно стал президентом «Барселоны», когда Россель не выдержал давления по трансферу Неймара
В 2014 году Россель ушел с поста президента «Барселоны», который занимал с 2010 года после Лапорты. Суд прессовал Росселя за финансовые махинации по трансферу Неймара из «Сантоса», но в 2016 году снял обвинения. Из-за давления на себя и семью и открытого расследования он покинул «Барселону». Через год его заподозрили в отмывании денег через офшоры и на два года посадили в тюрьму, где он 13 раз получал отказ в условно-досрочном освобождении: «[В первый день ареста] немного заволновался, когда нам дали четыре презерватива и четыре тюбика вазелина». Прокуратура требовала для него 11 лет тюрьмы, но зимой-2019 Россель из-за сомнений суда в его виновности освободился и выплатил штраф.
По трансферу Неймара суд обвинял Бартомеу в неуплате налогов и мошенничестве, но тоже оправдал. При Росселе он был вице-президентом, а после его ухода стал президентом. Срок полномочий заканчивался летом-2016, но Бартомеу передвинул выборы нового президента на 2015 год и ушел в отставку, чтобы баллотироваться на полный срок. 2015-й – удачный стратегический ход: тогда при Луисе Энрике «Барселона» сделала требл и последний раз выиграла Лигу чемпионов, а доходы клуба впервые перешли за 600 миллионов евро.
Перед выборами Бартомеу говорил лозунгами: «К 2021 году мы хотим, чтобы «Барса» была для футбола тем же, чем Apple – для компьютеров, NASA – для космоса и Facebook для интернета». И выиграл, набрав больше 54% голосов и опередив Жоана Лапорту. Дальше – четыре выигранных чемпионата и Кубка Испании, по разу – Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Так за что хейтят Бартомеу?
Дорогие трансферы, которые не оправдываются. Например, Гризманн, Дембеле и Коутиньо. За троих, по данным Transfermarkt, заплатили 120 + 138 + 145 = 403 миллиона евро.
- Дембеле после трансфера в «Барселону» девять раз травмировался, пропустил больше 500 дней и за все время забил в чемпионате Испании 11 голов.
- Коутиньо провел в «Барсе» два сезона и ушел в аренду в «Баварию», с которой выиграл Лигу чемпионов. И за это придется заплатить «Ливерпулю».
- Гризманн – пока не топ. Слова экс-тренера «Реал Сосьедада» Мартина Ласарте: «Сейчас Гризманн похож на пародию на самого себя. Я вижу его грустным, с опущенной головой, бегающим без особого смысла». Средний показатель Гризманна за «Атлетико» в чемпионате Испании – 26 очков по системе «гол + пас». В первом сезоне за «Барселону» – 14.
Месси бунтует, а другие игроки поддерживают недовольство. В июле Бартомеу говорил, что проблем с Месси нет: «Он много раз говорил, что хочет завершить карьеру здесь. Не сомневаюсь в продлении контракта». Более утверждающая цитата из зимы: «Отношения Месси с «Барселоной» будут продолжаться вечно».
Кажется, это не так. Marca, Sky, ESPN и десятки других источников пишут, что Месси хочет расторгнуть контракт в одностороннем порядке. После этой новости Карлес Пуйоль написал в твиттере: «Уважение и восхищение, Лео. Всецело тебя поддерживаю, друг». Луис Суарес, с которым дружит Месси и которого собираются продать, ответил так: «👏👏👏»
Пик кризиса и напряжения – слова Жерара Пике после 2:8 от «Баварии»: «Нужна реакция, необходимы изменения. Структурные изменения везде. Я готов уйти, если нужна новая кровь и другая динамика. Я первый, кто готов уйти в этом случае, потому что мы достигли дна».
Реконструкция «Камп Ноу». Важный маркер победы Бартомеу на выборах президента в 2015 году – строительство Espai Barca [проект по реконструкции «Камп Ноу» и инфраструктуры вокруг]. В прошлом году «Барселона» открыла стадион имени Кройфа на шесть тысяч зрителей, где играют женские команды, но проседает во всем остальном.
Объяснение Бартомеу от сентября-2019: «В 2014 году у нас был бюджет в 600 миллионов евро. Сейчас есть конкретные проекты, и мы уступаем требованиям городского совета. Отклонение – 685 миллионов. Цифра для бюджета изменилась, потому что затраты отличаются от того, что было пять лет назад,
Мы немного увеличили лимит строительства. Нам придется заниматься работами в районе Ле-Корт, которые не планировались в 2014 году. Контракты на строительство будут подписаны в следующем году или через полтора года».