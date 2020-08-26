Бартомеу возглавил «Барсу», когда прошлый президент ушел из-за расследования по трансферу Неймара. Самого Бартомеу тоже ругают за деньги

Жозеп Бартомеу родился в Барселоне: там он окончил школу по администрированию и управлению предприятиями и играл за молодежку «Барселоны» по баскетболу, которую покинул из-за низкого роста. Тренер Нино Бускато говорил, что Бартомеу хорошо бросал и защищался, но клуб его убрал. После перехода в «Эспаньол» он всегда держал в раздевалке полотенце «Барсы».

Бартомеу давно работает в структуре клубов «Барселоны». Но сначала отвечал за баскетбол, хоккей и гандбол

Бартомеу входил в совет директоров «Барселоны», когда президентом был Жоан Лапорта. Тот управлял клубом с 2003 по 2010 год и сразу назначил Бартомеу главным по развитию баскетбола, хоккея и гандбола. В первом сезоне при новом руководстве баскетбольная команда выиграла чемпионат и Суперкубок Испании.

В 2005 году Лапорта снял Бартомеу с должности из-за его несогласия с назначением Маноло Флореса главным тренером баскетболистов. Заседание длилось до трех ночи. Конфликт копился с начала сезона, когда Лапорта реструктуризировал управление и при поддержке совета директоров назначил Валеро Ривера генеральным директором секции баскетбола. Из-за этого «Барселону» покинули технический специалист Светислав Песич и секретарь Антонио Масейрас.