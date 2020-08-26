Барселона
Лионель Месси
Жозеп Бартомеу
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#Барселона #Лионель Месси #Жозеп Бартомеу

Фанаты «Барселоны» протестуют: до поздней ночи требовали отставки Бартомеу у офиса клуба

26 августа, 10:01

Фанаты «Барселоны» собрались у офиса клуба после подтверждения новости о том, что Месси хочет уйти. Около сотни человек кричали «Бартомеу, уходи!» и «Месси, мы тебя любим. Останься!»

Болельщики начали протест еще до сумерек и закончили его поздней ночью. Никаких криминальных случаев, насилия и задержаний не было. 

Ютуб-канал SommitSports

Все действительно серьезно
Похоже, Месси расторгнет контракт с «Барселоной». Это уже не мусорные инсайды
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vladik12
26 августа, 12:05

Ну, и чего добились?..

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#Жозеп Бартомеу