Барселона
Лионель Месси
Жозеп Бартомеу
Фанаты «Барселоны» протестуют: до поздней ночи требовали отставки Бартомеу у офиса клуба
26 августа, 10:01
Фанаты «Барселоны» собрались у офиса клуба после подтверждения новости о том, что Месси хочет уйти. Около сотни человек кричали «Бартомеу, уходи!» и «Месси, мы тебя любим. Останься!»
Болельщики начали протест еще до сумерек и закончили его поздней ночью. Никаких криминальных случаев, насилия и задержаний не было.
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