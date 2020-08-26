Фанаты «Барселоны» протестуют: до поздней ночи требовали отставки Бартомеу у офиса клуба

Фанаты «Барселоны» собрались у офиса клуба после подтверждения новости о том, что Месси хочет уйти. Около сотни человек кричали «Бартомеу, уходи!» и «Месси, мы тебя любим. Останься!»

Болельщики начали протест еще до сумерек и закончили его поздней ночью. Никаких криминальных случаев, насилия и задержаний не было.