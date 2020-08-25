Похоже, Месси расторгнет контракт с «Барселоной». Это уже не мусорные инсайды

В Барселоне зашевелилось что-то нехорошее – Месси и его представители работают в сторону расторжения контракта с «Барселоной». Кто и что об этом говорит:

1. Твиттер Hagrid, который специализируется только на инсайдах вокруг «Барселоны» (подробно освещал переходы Гризманна и Дембеле: оперативно расписывал все детали трансферов), пишет, что клуб получил факс от Месси с просьбой расторгнуть контракт. Боссы «Барсы» в ближайшее время соберутся, чтобы обсудить дальнейший план действий – они хотят сохранить Месси.

2. Подтверждение от журналиста Sky Sport Фабрицио Романо: он пишет, руководители «Барселоны» проведут собрание уже завтра.

3. По данным испанского журналиста радиостанции Onda Cero (медиа, которое одно из первых сообщило об уходе Коутиньо в аренду) Альфредо Рамиреса, Месси уже сообщил клубу, что: а) Не приедет на предсезонное медобследование; б) Больше не будет тренироваться с командой.

4. Сообщение Карлеса Пуйоля в твиттере: «Уважаю тебя и сильно восхищаюсь тобой, Лео. Я поддерживаю тебя».