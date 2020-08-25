Лионель Месси
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Жозеп Бартомеу
Барселона
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#Лионель Месси #Футбол #Барселона #Примера #Жозеп Бартомеу

Похоже, Месси расторгнет контракт с «Барселоной». Это уже не мусорные инсайды

25 августа, 21:31

Keystone Press Agency/Global Look Press

В Барселоне зашевелилось что-то нехорошее – Месси и его представители работают в сторону расторжения контракта с «Барселоной». Кто и что об этом говорит:

1. Твиттер Hagrid, который специализируется только на инсайдах вокруг «Барселоны» (подробно освещал переходы Гризманна и Дембеле: оперативно расписывал все детали трансферов), пишет, что клуб получил факс от Месси с просьбой расторгнуть контракт. Боссы «Барсы» в ближайшее время соберутся, чтобы обсудить дальнейший план действий – они хотят сохранить Месси.

2. Подтверждение от журналиста Sky Sport Фабрицио Романо: он пишет, руководители «Барселоны» проведут собрание уже завтра.

3. По данным испанского журналиста радиостанции Onda Cero (медиа, которое одно из первых сообщило об уходе Коутиньо в аренду) Альфредо Рамиреса, Месси уже сообщил клубу, что: а) Не приедет на предсезонное медобследование; б) Больше не будет тренироваться с командой.

4. Сообщение Карлеса Пуйоля в твиттере: «Уважаю тебя и сильно восхищаюсь тобой, Лео. Я поддерживаю тебя».

5. В реплаи пришел Луис Суарес.

6. Еще одно подтверждение ухода Месси пришло от ESPN.

7. Президент Каталонии Ким Торра (президент женералитата Каталонии. Женералитат – высший орган управления Каталонии) попрощался с Месси в твиттере:

«Каталония всегда будет вашим домом. Огромное спасибо за все это время, что вы доставляли людям счастье и необыкновенный футбол. Нам посчастливилось прожить несколько лет рядом с лучшим игроком мира. И благородным спортсменом. Мы тебя никогда не забудем, Лео Месси».

Сумма выкупа в контракте Месси –  700 млн евро. Это не позволит ни одному клубу совершить трансфер. С другой стороны, кажется, Месси может вообще уйти бесплатно.

В текущем контракте у Месси есть опция, по которой он до десятого июня мог расторгнуть контракт в одностороннем порядке – на это он и будет давить, если состоятся разбирательства.

Две точки зрения:

1. Месси. ФИФА продлила сезон до конца августа. В этом случае он и юрист обратятся в ФИФА за разрешением воспользоваться этой опцией.

2. Президент «Барсы» Жозеп Бартомеу. Он и остальные руководители твердо уверены: опции расторгнуть контракт у Месси больше нет – она истекла в июне. В случае, если Месси добьется разрыва соглашения, Бартомеу собирается с ним судиться.

Так начинается главная история лета.

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Комментарии (3)
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ilegorov
25 августа, 22:50

От новости ощущения максимально плохие. Будто:


1. Детство закончилось.


2. Родители сказали, что Дедушки Мороза не существует.


3. Трижды пнули в пах.


4. Банк сказал, что на меня записан кредит на 10 млн рублей.


5. Спартак снова стал чемпионом.


6. Лацио победил в Серии А.


И все одновременно. 2020-й, ты чего?

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Роман Абрамов
25 августа, 23:04

здоровья!

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vladik12
26 августа, 12:08

Трудно поверить, пока не будет офишл.

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