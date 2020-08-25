Похоже, Месси расторгнет контракт с «Барселоной». Это уже не мусорные инсайды
В Барселоне зашевелилось что-то нехорошее – Месси и его представители работают в сторону расторжения контракта с «Барселоной». Кто и что об этом говорит:
1. Твиттер Hagrid, который специализируется только на инсайдах вокруг «Барселоны» (подробно освещал переходы Гризманна и Дембеле: оперативно расписывал все детали трансферов), пишет, что клуб получил факс от Месси с просьбой расторгнуть контракт. Боссы «Барсы» в ближайшее время соберутся, чтобы обсудить дальнейший план действий – они хотят сохранить Месси.
2. Подтверждение от журналиста Sky Sport Фабрицио Романо: он пишет, руководители «Барселоны» проведут собрание уже завтра.
3. По данным испанского журналиста радиостанции Onda Cero (медиа, которое одно из первых сообщило об уходе Коутиньо в аренду) Альфредо Рамиреса, Месси уже сообщил клубу, что: а) Не приедет на предсезонное медобследование; б) Больше не будет тренироваться с командой.
4. Сообщение Карлеса Пуйоля в твиттере: «Уважаю тебя и сильно восхищаюсь тобой, Лео. Я поддерживаю тебя».
5. В реплаи пришел Луис Суарес.
6. Еще одно подтверждение ухода Месси пришло от ESPN.
7. Президент Каталонии Ким Торра (президент женералитата Каталонии. Женералитат – высший орган управления Каталонии) попрощался с Месси в твиттере:
«Каталония всегда будет вашим домом. Огромное спасибо за все это время, что вы доставляли людям счастье и необыкновенный футбол. Нам посчастливилось прожить несколько лет рядом с лучшим игроком мира. И благородным спортсменом. Мы тебя никогда не забудем, Лео Месси».
Сумма выкупа в контракте Месси – 700 млн евро. Это не позволит ни одному клубу совершить трансфер. С другой стороны, кажется, Месси может вообще уйти бесплатно.
В текущем контракте у Месси есть опция, по которой он до десятого июня мог расторгнуть контракт в одностороннем порядке – на это он и будет давить, если состоятся разбирательства.
Две точки зрения:
1. Месси. ФИФА продлила сезон до конца августа. В этом случае он и юрист обратятся в ФИФА за разрешением воспользоваться этой опцией.
2. Президент «Барсы» Жозеп Бартомеу. Он и остальные руководители твердо уверены: опции расторгнуть контракт у Месси больше нет – она истекла в июне. В случае, если Месси добьется разрыва соглашения, Бартомеу собирается с ним судиться.
Так начинается главная история лета.
От новости ощущения максимально плохие. Будто:
1. Детство закончилось.
2. Родители сказали, что Дедушки Мороза не существует.
3. Трижды пнули в пах.
4. Банк сказал, что на меня записан кредит на 10 млн рублей.
5. Спартак снова стал чемпионом.
6. Лацио победил в Серии А.
И все одновременно. 2020-й, ты чего?
здоровья!
Трудно поверить, пока не будет офишл.