Месси празднует голы жестом, который посвящает бабушке. Именно она запустила его карьеру

Его бабушка Селия Оливера Куччиттини умерла больше двадцати лет назад. Но он много раз подчеркивал: без ее вклада и усилий он бы никогда не стал футболистом.

1992-й. Росарио. Месси всего четыре года. Он пошел на тренировку вместе с бабушкой в детскую школу «Грандоли» и случайно наткнулся на тренера команды до шести лет. Бабушка тут же попросила его выпустить Лео на поле (тем более, что как раз не хватало одного игрока). Дальше был такой диалог:

– Мисс, он никогда не тренировался с нами. Да и вашему внуку всего четыре, у нас играют в основном шестилетки. Ему будет сложно.

– Просто дайте моему мальчику шанс.

– Мисс, тут играют дети старше.

– Да вам сложно что ли? Это же просто игра на тренировке. Ничего же не будет, если он выйдет на пару минут.

И тренер «Грандоли» выпустил его. Дальше рассказывает сам Месси: «Я мало что помню из того дня, мне было всего четыре годика. Но бабушка и родители с ее слов рассказывали: я вышел и забил два гола. Так я оказался в «Грандоли».

После этого тренер подошел к Селии и сказал: «Мисс, вы видели: они не могли забрать мяч. Он как маленькая блоха, к ноге которой прилип мяч».