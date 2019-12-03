Месси сказал об уходе из футбола. Какие у него варианты и планы
«Я знаю, сколько мне лет. Такие моменты – особенные, потому что приближается момент ухода, и это тяжело. Хотя у меня и осталось еще несколько лет, сейчас кажется, что время летит. Все происходит так быстро», – сказал Лионель Месси на церемонии вручения ему «Золотого мяча», уже шестого в карьере.
Надолго у него контракт? Какие планы?
Полгода назад Месси исполнилось 32 года. Позапрошлой осенью он переподписал контракт с «Барселоной» и теперь связан с ней до лета 2021 года. Можно предположить, что в футболе он останется минимум еще на полтора года после – чтобы сыграть на пятом в карьере чемпионате мира.
Сам Лео говорил об этом летом: «Не знаю, сыграю ли там, еще много времени. Сейчас я в отличной форме, но мне уже 32 года, я не знаю, как долго еще смогу играть. Если буду чувствовать себя хорошо, то сыграю».
В «Барсе» останется?
Переговоры о новом контракте ведутся – это подтвердил спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль: «Клуб рассчитывает, что вопрос будет закрыт как можно скорее. Я настроен позитивно». Месси же отметил, что не хочет быть связанным контрактом, потому что не знает, как будет себя чувствовать дальше. Но факт переговоров он подтвердил. «Очевидно, что я остался бы до конца карьеры», – добавил он в разговоре про игру за «Барсу».
Стоп, а как же слухи о возвращении в клуб детства?
Месси уже давно рассказывал о том, как всегда хотел сыграть за аргентинский «Ньюэллс Олд Бойс» – клуб своего детства, из которого он уехал в «Барселону» в 13 лет. Например, в 2013-м он был уверен, что именно там завершит свою карьеру. Через несколько лет ходили слухи, что Месси в новом контракте в «Барсе» хочет иметь пункт, который позволит в любой момент уйти в этот клуб.
Но тон пришлось сменить: «Неприятно, что в Аргентине могут убить, желая обокрасть. Хочу чтобы мои дети росли в спокойствии и безопасности». Хотя недавно Лео в интервью Tyc Sports сказал, что все же хотел бы убедить семью жить в Аргентине, но его сыну Тьяго там совсем не нравится: «Каждый раз он хочет скорее вернуться в Барселону к друзьям».
А МЛС?
С одной стороны, такая информация появилась в сентябре Mundo Deportivo, о чем сразу же написали другие СМИ. При этом автор Эду Поло предположил, что Месси мог бы съездить и в футбольную лигу Америки, а потом завершить карьеру в «Барсе».
А по данным Radio Catalunya, совладелец американского «Интера Майами» Дэвид Бекхэм обращался к представителям Лео, чтобы узнать, каковы вообще у футболиста планы по окончании контракта в 2021 году.
А про Китай можно забыть?
Несколько лет назад, когда китайские клубы стали скупать футбольных звезд за бешеные деньги, слухи ходили и про Месси. Например, издание AS писало, что «Хэбэй Чайна Форчун» планировал платить аргентинцу 100 миллионов евро в год.
Отступные по контракту Месси – 700 миллионов, за любого иностранца ценой выше 5,7 млн в китайском футболе необходимо заплатить 100% налогов. Плюс зарплата – так вышло бы под два миллиарда. Едва ли это возможно даже в современных условиях, поэтому азиатский вариант карьеры развития Месси – утопия.
А может пора стать тренером?
Месси отверг эту идею еще в начале прошлого года, но такой возможности полностью не исключил. «Я просто не расположен к тренерской деятельности. Но впереди еще много времени. Может, однажды изменю свое мнение».