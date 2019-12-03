Месси сказал об уходе из футбола. Какие у него варианты и планы

«Я знаю, сколько мне лет. Такие моменты – особенные, потому что приближается момент ухода, и это тяжело. Хотя у меня и осталось еще несколько лет, сейчас кажется, что время летит. Все происходит так быстро», – сказал Лионель Месси на церемонии вручения ему «Золотого мяча», уже шестого в карьере.

Надолго у него контракт? Какие планы?

Полгода назад Месси исполнилось 32 года. Позапрошлой осенью он переподписал контракт с «Барселоной» и теперь связан с ней до лета 2021 года. Можно предположить, что в футболе он останется минимум еще на полтора года после – чтобы сыграть на пятом в карьере чемпионате мира.

Сам Лео говорил об этом летом: «Не знаю, сыграю ли там, еще много времени. Сейчас я в отличной форме, но мне уже 32 года, я не знаю, как долго еще смогу играть. Если буду чувствовать себя хорошо, то сыграю».