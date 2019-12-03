Вручение «Золотого мяча» – праздник доброты. Сын Месси бесился на стуле, Дрогба делал селфи на сцене

Мероприятие по вручению «Золотого мяча» началось с веселья от Дидье Дрогба, который выступал в роли ведущего. Он улыбался, позировал для камер, а потом позвал на сцену Килиана Мбаппе – тот награждал Маттейса де Лигта призом для лучшего молодого игрока.

Сам Дрогба оказался таким инициативным, что своими действиями затмил кучу второстепенных событий (даже награждение де Лигта): он неожиданно достал телефон и сделал селфи со всем залом. Дрогба позвал к себе стоявшего рядом Мбаппе, а всех людей попросил встать. Получилось!