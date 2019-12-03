Вручение «Золотого мяча» – праздник доброты. Сын Месси бесился на стуле, Дрогба делал селфи на сцене
Просто атмосфера в парижском театре за несколько секунд до старта церемонии:
Мероприятие по вручению «Золотого мяча» началось с веселья от Дидье Дрогба, который выступал в роли ведущего. Он улыбался, позировал для камер, а потом позвал на сцену Килиана Мбаппе – тот награждал Маттейса де Лигта призом для лучшего молодого игрока.
Сам Дрогба оказался таким инициативным, что своими действиями затмил кучу второстепенных событий (даже награждение де Лигта): он неожиданно достал телефон и сделал селфи со всем залом. Дрогба позвал к себе стоявшего рядом Мбаппе, а всех людей попросил встать. Получилось!
Самым радостным человеком в Париже был Френки де Йонг. Никаких наград он не получал, но бесконечно улыбался. Вот и здесь он радовался больше Маттейса де Лигта. Тут еще и бывшие партнеры по «Аяксу» снова собрались вместе. Де Лигт теперь в «Ювентусе», де Йонг – в «Барсе», а Тадич и Ван де Бек все еще в «Аяксе». Эта банда дошла до полуфинала прошлой ЛЧ.
Впервые в истории вручали Yachine Trophy – приз лучшему вратарю. Его получил Алиссон, а мы заскринили лица ван Дейка и Месси в момент объявления. Ван Дейк радовался за партнера по «Ливерпулю», Месси улетел в воспоминания. Алиссон был одним из тех парней, которые выбили его «Барселону» в полуфинале Лиги чемпионов.
На церемонию второй год подряд не приехал Криштиану Роналду. Не смогли присутствовать и другие люди. Меган Рапино получила женский «Золотой мяч», но на сцену не вышла. Вместо этого она появилась на экране, где поздравляла всех вокруг и говорила, что очень хотела бы тусить сейчас в этом месте. 2019-й у Рапино получился прорывным:
Лионель Месси взял шестой «Золотой мяч». На сцене он говорил много привычных слов и позировал со всеми наградами. Для людей в зале в этот момент транслировали семейное видео в честь победы Месси. Домашняя обстановка, жена, дети – за этим и приезжали домой к Месси журналисты France Football. Сам Месси тоже едва сдерживался во время просмотра.
Вот так сын Месси встретил объявление фамилии отца. Тут просто передаем без слов – это главное видео всего вечера:
Лука Модрич выиграл «Золотой мяч» в 2018-м, а через год не попал даже в список номинантов. На церемонии он все равно был – именно Модрич и передал Месси шестой «Золотой мяч». Фанаты «Барсы» скринили этот момент и отправляли болельщикам «Реала». Пока Модрич еще в Испании, поэтому соревнование «Барсы» и «Реала» легко сюда привязывается.
Добавляют настроения и слова Модрича после предыдущего «Золотого мяча». Тогда он обиделся, что Месси и Роналду не приехали на церемонию. Модрич говорил, что для них награды ценны только в момент победы. Впереди у «Барсы» и «Реала» матч, который будет через пару недель. Месси на него выйдет уже в статусе обладателя «Золотого мяча» – в этот раз они с Модричем даже побывали на одной сцене.