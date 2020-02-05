Лионель Месси
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Эрик Абидаль
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#Лионель Месси #Футбол #Примера #Барселона #Эрик Абидаль

Месси, Абидаль, конфликт. Все так серьезно?

05 февраля, 12:04

Лионель Месси в инстаграме прокомментировал заявление технического секретаря «Барселоны» Эрика Абидаля об увольнении Эрнесто Вальверде. Месси нечасто заходит в открытые конфликты в медиа – поэтому даем полный комментарий каждой из сторон.

Абидаль сказал, что не все игроки достаточно работали

«Я смотрел игры и смотрел не на результат, а на то, как они проходили: на тактику, на работу игроков, которые мало играли. Я смотрю на эти детали. Многие игроки не только были недовольны, но и не работали.

С внутренней коммуникацией тоже были проблемы. Отношения между тренером и игроками всегда были хорошими, но есть вещи, которые, как бывший игрок, я чувствую. Я сказал клубу, что думаю, и что нужно принять решение».

А Месси – что это касается не всех

«Честно говоря, я не люблю таким заниматься, но я считаю, что каждый должен нести ответственность за свои задачи и отвечать за свои решения. Игроки несут ответственность за то, что происходит на поле, и мы всегда сразу знаем, когда у нас плохо получается.

Сотрудники, ответственные за спортивную зону, также должны взять на себя ответственность и, прежде всего, отвечать за решения, которые они принимают. А если они говорят об игроках, то пусть дают конкретные имена. В противном случае нас всех касаются эти обвинения, которые не имеют ничего общего с реальностью».

Все фото: AFLO, Zumapress / Global Look Press
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