Месси, Абидаль, конфликт. Все так серьезно?

Абидаль сказал, что не все игроки достаточно работали

«Я смотрел игры и смотрел не на результат, а на то, как они проходили: на тактику, на работу игроков, которые мало играли. Я смотрю на эти детали. Многие игроки не только были недовольны, но и не работали.

С внутренней коммуникацией тоже были проблемы. Отношения между тренером и игроками всегда были хорошими, но есть вещи, которые, как бывший игрок, я чувствую. Я сказал клубу, что думаю, и что нужно принять решение».