Любимая парикмахерская футболистов. Там бывают все аргентинские звезды, а ее босс стриг Месси перед ЧМ и летает по миру с «Ривер Плейтом»

Популярность в футболе запустил Дриусси, который рекомендовал парикмахерскую всем до отъезда в Россию

«Спасибо, дорогой Себа, я очень рад, что смог еще раз поработать с тобой до твоего отъезда в Россию. И спасибо за красивую футболку, которую ты мне подарил. Я никогда не забуду, что если бы не ты, я бы никогда не начал работать с «Ривером», – пишет в инстаграме Тано Дель Касале, главный человек в парикмахерской, с которым все фотографируются.

Тано – сын Уго Дель Касале, основателя парикмахерской. Сейчас она уже стала семейной традицией – помимо отца Тано, в ней работает и его сын Диего. Но несмотря на почти 50-летнюю историю, Il Figaro стала главной футбольной парикмахерской совсем недавно.

«Все началось, когда ко мне пришел Дриусси, – рассказывает Тано. – Я постриг его, он выложил фото в соцсети и все завертелось». За несколько месяцев в «Ривере» влюбились в стрижки от Тано, и вскоре Себастьян попросил его стать официальным парикмахером всей команды.

Один из лучших друзей Дриусси Леандро Паредес тоже оценил парикмахерскую и начал продвигать ее в сборной Аргентины. С того момента она стала главной футбольной парикмахерской страны.