Любимая парикмахерская футболистов. Там бывают все аргентинские звезды, а ее босс стриг Месси перед ЧМ и летает по миру с «Ривер Плейтом»
В обычный день в парикмахерской из Буэнос-Айреса Il Figaro все мастера на пару минут собрались у телевизора. Там – матч «Ромы» и «Менхенгладбаха» в Лиге Европы, и немцы, которые проигрывали к 95-й минуте 0:1, готовятся пробить решающий пенальти. «Ооооох», – это Штиндль сравнивает счет, а парикмахеры расходятся обратно к клиентам.
Атмосфера восхищает и завораживает. Il Figaro – место, где футбол любят так же сильно, как и ты. Здесь стригутся Эрик Ламела из «Тоттенхэма», Диего Перотти из «Ромы», тренер «Ривера» Марсело Гальярдо, Лео Паредес из «ПСЖ», Карлос Тевес и много-много игроков «Ривер Плейта» и сборной Аргентины всех возрастов. Главное достижение – конечно, Лео Месси.
Популярность в футболе запустил Дриусси, который рекомендовал парикмахерскую всем до отъезда в Россию
«Спасибо, дорогой Себа, я очень рад, что смог еще раз поработать с тобой до твоего отъезда в Россию. И спасибо за красивую футболку, которую ты мне подарил. Я никогда не забуду, что если бы не ты, я бы никогда не начал работать с «Ривером», – пишет в инстаграме Тано Дель Касале, главный человек в парикмахерской, с которым все фотографируются.
Тано – сын Уго Дель Касале, основателя парикмахерской. Сейчас она уже стала семейной традицией – помимо отца Тано, в ней работает и его сын Диего. Но несмотря на почти 50-летнюю историю, Il Figaro стала главной футбольной парикмахерской совсем недавно.
«Все началось, когда ко мне пришел Дриусси, – рассказывает Тано. – Я постриг его, он выложил фото в соцсети и все завертелось». За несколько месяцев в «Ривере» влюбились в стрижки от Тано, и вскоре Себастьян попросил его стать официальным парикмахером всей команды.
Один из лучших друзей Дриусси Леандро Паредес тоже оценил парикмахерскую и начал продвигать ее в сборной Аргентины. С того момента она стала главной футбольной парикмахерской страны.
Прическа в стиле кумира – за 400 рублей, выезды с клубами, парикмахер как талисман
Сейчас Тано и его коллеги работают по двум направлениям. Первое – это сама парикмахерская. Прическа под вашего любимого футболиста стоит около 400 рублей, а стрижка лично у Тано – около 700.
Il Figaro – это не просто прическа. Там создают стиль: можно покрасить волосы, как у Месси в 2016-м, еще за дополнительную плату – подправить бороду. Прически всем делают одинаковые: по клиентам парикмахерской не разобрать, кто из них футболист, а кто – обычный посетитель.
Второе направление – выезды на базы команд. С того момента, как Дриусси впервые пригласил Диего приехать постричь футболистов «Ривер Плейта», многое поменялось. Сейчас парикмахеры Il Figaro ездят сразу по нескольким командам аргентинской лиги и молодежной сборной Аргентины. Продвинулись и отношения с «Ривером» – Тано стал там настоящим символом удачи.
Теперь его берут с собой на предсезонные сборы в Майами, а самая запоминающаяся поездка – на финал Кубка Либертадорес против «Боки», который в прошлом году прошел в Мадриде. Тано ездил и на финал в этом году в Перу, но там повезло меньше – «Ривер», выигрывавший к 89-й минуте 1:0, в итоге пропустил дважды в оставшееся время и проиграл «Фламенго».
Тано стриг Лионеля Месси: тот так ему доверял, что разрешил самому выбрать прическу
2014 год. Месси едет на чемпионат мира в Бразилии, но сначала останавливается в Буэнос-Айресе на подготовку. Уже тогда в сборной Аргентины рассказывали о парикмахере из Il Figaro, который классно стрижет футболистов – и Месси набирает именно ему.
«Постриги меня на свой вкус, – говорит Месси Тано, который приехал в его квартиру. – Я тебе доверяю». Тано изменил Месси: срезал челку и поднял волосы назад. Месси оценил новый стиль и не раз повторял его со своим парикмахером, когда вернулся в Барселону.
Удивительно – но Тано большой фанат «Реала». Диего рассказывает, что в детстве отец купил ему декодер, чтобы он мог смотреть матчи «Реала». «Но однажды я увидел игру Роналдиньо и просто влюбился, – говорит Диего. – Я от всего сердца благодарю его за это, хотя и ясно, что он совсем не это имел в виду!».
Что еще нужно знать о прическах футболистов?
Аргентинский сайт 442 взял интервью у Тано, в котором расспросил об особенностях стрижек футболистов.
- Игроки стригутся очень часто: по сути, перед каждым матчем. «Иногда бывает, что я езжу на базу «Ривера» дважды в неделю».
- Футболисты чаще всего просят прически с выбритыми висками – почти у всех на фото из Il Figaro именно такая. «Сейчас это модно», – поясняет Тано.
- Тано обычно стрижет футболистов сразу после тренировки за день перед матчем.
- Повальное увлечение модными стрижками у футболистов началось с ЧМ-2014. Главный ориентир – Марко Ройс.