Жозеп Бартомеу

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Полиция устроила обыски в офисе «Барселоны». Cadena Ser написала о задержании Бартомеу по делу о критике игроков
#Барселона
Футбол
Бартомеу удалил твиттер-аккаунт после ухода из «Барсы»
#Барселона
Футбол
«Барселона» объявила об отставке президента Бартомеу
#Барселона
Футбол
Месси остается в «Барселоне»
#Лионель Месси
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«Барселона» очень странно зашла в Суперлигу. Прошлый президент записал ее перед уходом, а новый – только ругал проект
#Барселона
Бартомеу ушел из «Барселоны». Что дальше? Кто будет новым президентом? Когда выборы? Месси уйдет? А Куман?
#Барселона
Члены «Барсы» готовятся скинуть президента Бартомеу. И уже собрали подписи для референдума
#Жозеп Бартомеу
Что дальше с Месси? Уйдет через год? Его не любит новый тренер? Он перестанет стараться? Разбираем главные вопросы
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#Лионель Месси
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Месси все рассказал: остается из-за суда, семья плакала, руководство – кошмар
#Лионель Месси
Бартомеу возглавил «Барсу», когда прошлый президент ушел из-за расследования по трансферу Неймара. Самого Бартомеу тоже ругают за деньги
#Жозеп Бартомеу
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