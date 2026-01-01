Жозеп Бартомеу

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Футбол
Полиция устроила обыски в офисе «Барселоны». Cadena Ser написала о задержании Бартомеу по делу о критике игроков
#Барселона
Футбол
Бартомеу удалил твиттер-аккаунт после ухода из «Барсы»
#Барселона
Футбол
«Барселона» объявила об отставке президента Бартомеу
#Барселона
Футбол
Месси остается в «Барселоне»
#Лионель Месси