Барселона
Примера
Жозеп Бартомеу
Поделиться:
Комментарии:
0
#Барселона #Примера #Жозеп Бартомеу

Бартомеу удалил твиттер-аккаунт после ухода из «Барсы»

29 октября, 20:32

День назад Жозеп Бартомеу объявил об уходе с поста президента «Барселоны». Об этой ситуации мы подробно писали здесь:

Бартомеу ушел из «Барселоны». Что дальше? Кто будет новым президентом? Когда выборы? Месси уйдет? А Куман?

Mundo Deportivo пишет, что после отставки Бартомеу в твиттере получал угрозы, поэтому и удалил профиль. Сейчас его учетная запись выглядит так:

 

 

твиттер Жозепа Бартомеу

Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Барселона
#Примера
#Жозеп Бартомеу