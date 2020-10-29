Бартомеу удалил твиттер-аккаунт после ухода из «Барсы»

День назад Жозеп Бартомеу объявил об уходе с поста президента «Барселоны». Об этой ситуации мы подробно писали здесь:

Бартомеу ушел из «Барселоны». Что дальше? Кто будет новым президентом? Когда выборы? Месси уйдет? А Куман?

Mundo Deportivo пишет, что после отставки Бартомеу в твиттере получал угрозы, поэтому и удалил профиль. Сейчас его учетная запись выглядит так: