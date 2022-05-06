«Атлетико» – «Реал». Обзор, прогноз и ставки на матч: 8 мая
Мадридское дерби «Атлетико» – «Реал» станет первой игрой для «Реала» в рамках чемпиона этого сезона.
- Матч состоится 8 мая.
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
- Winline оценивает шанс «Атлетико» на победу коэффициентом 2,1, «Реала» – 3.5. «Низ» и «верх» оценены примерно одинаково – 1,89 и 1,91 соответственно.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Реал»
Правами на показ чемпионата Испании владеет Okko Sport. Прямая трансляция на сайте запланирована 8 мая на 22:00.
«Атлетико» после шестиматчевой победной серии во всех турнирах в последующих шести матчах выиграл лишь однажды – у «Эспаньола» в Примере. За это время он вылетел из Лиги чемпионов. «Атлетико» занимает четвертое место в лиге, на три очка опережая пятую команду. Пока он находится в зоне ЛЧ за четыре тура до конца.
«Реал» выиграл 12 из 15 последних матчей во всех турнирах, три других – поражения от «Барселоны», «Челси» и «Ман Сити». «Реал» на подъеме после драматичной победы над «Ман Сити» в полуфинале ЛЧ. Чемпионат Испании он выиграл досрочно за неделю до игры с «Атлетико».
«Реал» и «Атлетико» сыграли 169 матчей в испанских чемпионатах, 90 из них выиграл «Реал», 39 – «Атлетико». «Реал» шесть лет не проигрывает сопернику в чемпионате – это 11 матчей. Но за это время были поражения в ЛЧ (1:2, правда, дальше вышел «Реал») и Суперкубке УЕФА (2:4).