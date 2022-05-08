Атлетико - Реал: 08 мая 2022 смотреть онлайн

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Атлетико - Реал: 08 мая 2022 смотреть онлайн

Реал
Мадрид
Примера, 35 тур

Примера,

35 тур

Испания
8 мая 2022, -:- МСК
8.05.2022, -:- МСК
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Прошлые матчи

07.03.2021 07 марта 2021 вс 18:15
Атлетико
1 : 1
Реал
07.03.2021 07 марта 2021 вс 18:15
Атлетико
1
Реал
1
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 23:00
Реал
2 : 0
Атлетико
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 23:00
Реал
2
Атлетико
0
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 18:00
Реал
1 : 0
Атлетико
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 18:00
Реал
1
Атлетико
0
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 21:00
Реал
0(4) : 0(1)
Атлетико
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 21:00
Реал
0(4)
Атлетико
0(1)
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 22:00
Атлетико
0 : 0
Реал
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 22:00
Атлетико
0
Реал
0
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 18:15
Атлетико
1 : 3
Реал
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 18:15
Атлетико
1
Реал
3
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 21:45
Реал
0 : 0
Атлетико
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 21:45
Реал
0
Атлетико
0
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 17:15
Реал
1 : 1
Атлетико
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 17:15
Реал
1
Атлетико
1
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 22:45
Атлетико
0 : 0
Реал
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 22:45
Атлетико
0
Реал
0
10.05.2017 10 мая 2017 ср 21:45
Атлетико
2 : 1
Реал
10.05.2017 10 мая 2017 ср 21:45
Атлетико
2
Реал
1
02.05.2017 02 мая 2017 вт 21:45
Реал
3 : 0
Атлетико
02.05.2017 02 мая 2017 вт 21:45
Реал
3
Атлетико
0
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 17:15
Реал
1 : 1
Атлетико
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 17:15
Реал
1
Атлетико
1
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 22:45
Атлетико
0 : 3
Реал
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 22:45
Атлетико
0
Реал
3
28.05.2016 28 мая 2016 сб 21:45
Реал
1(5) : 1(3)
Атлетико
28.05.2016 28 мая 2016 сб 21:45
Реал
1(5)
Атлетико
1(3)
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 18:00
Реал
0 : 1
Атлетико
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 18:00
Реал
0
Атлетико
1
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 21:30
Атлетико
1 : 1
Реал
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 21:30
Атлетико
1
Реал
1
22.04.2015 22 апр. 2015 ср 21:45
Реал
1 : 0
Атлетико
22.04.2015 22 апр. 2015 ср 21:45
Реал
1
Атлетико
0
14.04.2015 14 апр. 2015 вт 21:45
Атлетико
0 : 0
Реал
14.04.2015 14 апр. 2015 вт 21:45
Атлетико
0
Реал
0
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 18:00
Атлетико
4 : 0
Реал
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 18:00
Атлетико
4
Реал
0
15.01.2015 15 янв. 2015 чт 22:00
Реал
2 : 2
Атлетико
15.01.2015 15 янв. 2015 чт 22:00
Реал
2
Атлетико
2

Новости

Алаба играет вообще везде. Семь позиций – которые он постоянно меняет
#Давид Алаба
26 июня, 17:30
🤕 Этот сезон Рамоса – фаталити по травмам: пропустил уже 150 дней! Так плохо не было никогда
#Серхио Рамос
17 июня, 01:10
Почему Рамос ушел из «Реала». Они полгода спорили с клубом по зарплате, но так и не договорились
#Серхио Рамос
17 июня, 00:31
🤍 Рамос и «Реал». 15 лет любви – в большой фотогалерее
#Серхио Рамос
16 июня, 23:56
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
16 июня, 23:15
Какой хитрый Ковачич: выиграл четыре финала ЛЧ – но сыграл в них суммарно всего 17 минут
#Матео Ковачич
30 мая, 02:24
Зидан больше никогда ничего не выиграет. Только одно место в мире это исправит
#Зинедин Зидан
28 мая, 17:05
Это будет уникальное лето. Европа давно не видела столько тренерских топ-переходов
#Антонио Конте
28 мая, 00:58
# Новости матча
Рамос просил у «Реала» контракт на два года. Клуб предложил на год с понижением зарплаты
17 июня, 15:55
😭 «Пришло время попрощаться с «Реалом». Рамос заплакал на прощальной пресс-конференции
17 июня, 14:16
🏆 Рамос выиграл 22 титула с «Реалом». Это второй показатель в истории клуба
16 июня, 23:07
«Реал» объявил об уходе Серхио Рамоса. Он играл там с 2005 года
16 июня, 22:39
УЕФА приостановил дело против «Реала», «Барселоны»» и «Ювентуса», открытое из-за Суперлиги
09 июня, 20:19
Карло Анчелотти стал главным тренером «Реала»
01 июня, 20:05
Суд Евросоюза принял иск Суперлиги против УЕФА и ФИФА. Его подали из-за дисциплинарных дел против клубов-участников
31 мая, 13:49
Зидан написал открытое письмо об уходе из «Реала». Он объяснил отставку недостаточной поддержкой руководства
31 мая, 11:56