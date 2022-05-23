«Ливерпуль» – «Реал» прогноз на матч 28 мая Лига чемпионов, прогноз на футбол

28 мая в 22:00 по московскому времени в Париже начнется финал Лиги чемпионов. Встретятся английский «Ливерпуль» и испанский «Реал». Прямая трансляция – на «Матч ТВ».

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Главные ставки на матч «Ливерпуль» – «Реал»

На данный момент БК Winline предлагает для ставок следующие основные варианты:

Победа «Ливерпуля» в основное время – 2,1.

Победа «Реала» в основное время – 3,35.

Победа «Ливерпуля» по итогам матча – 1,6.

Победа «Реала» по итогам матча – 2,35.

ТБ2,5 – 1,71.

ТМ2,5 – 2,1.

Форма команд: «Ливерпуль»

«Ливерпуль» последний раз проигрывал 8 марта, с тех пор у него – 18-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах, из них – 14 побед. А из последних 18 матчей в АПЛ «Ливерпуль» выиграл 16. Конкурентными матчи были до последнего тура, где вопрос о чемпионстве решался до последних минут.

«Ливерпуль» финишировал вторым. Квадрупл он не возьмет, но два трофея есть – Кубок Англии и Кубок лиги. Победа в ЛЧ – шанс финишировать сразу с тремя титулами.

Форма команд: «Реал»

«Реал» выиграл чемпионат Испании еще месяц назад, поэтому остальные матчи проводил без дополнительной турнирной мотивации – в четырех выиграл лишь один. Во всех турнирах «Реал» выдал впечатляющую серию с февраля по май из 17 игр во всех турнирах, победив в 13 из них.

У «Реала» уже тоже есть два трофея – Примера и испанский Суперкубок.

Как «Ливерпуль» попал в финал ЛЧ

По именам группа была сложной, но в итоге таковой она не стала – «Ливерпуль» победил во всех шести матчах. «Милан» был обыгран 3:2 и 2:1, «Порту» – 5:1 и 2:0, «Атлетико» – 3:2 и 2:0.

В плей-офф лучше всего удавались гостевые матчи – «Ливерпуль» побеждал «Интер» 2:0, «Бенфику» – 3:1, «Вильярреал» – 3:2. Дома же были проблемы – 0:1 от «Интера» и 3:3 с «Бенфикой». С другой стороны, полуфинальная заруба с «Вильярреалом» сложилась тяжелее именно в гостях, когда пришлось отыгрываться с 0:2. Дома англичане выиграли 2:0.

Как «Реал» попал в финал ЛЧ

«Реал» в группе сильно удивил домашним поражением от молдавского «Шерифа», но остальные пять матчей выиграл – у него же 3:0, у «Шахтера» – 5:0 и 2:1, у «Интера» – 1:0 и 2:0.

В плей-офф были сплошные захватывающие приключения. 0:1 от «ПСЖ» и пропущенный гол дома, но хет-трик Бензема. Уверенные 3:1 над «Челси», но потом 1:3 – и спасительный гол в овертайме Бензема. Тяжелые 3:4 с «Ман Сити» – и чудо-дубль Родриго, а в овертайме победный пенальти Бензема. Что ни противостояние, то сюжет для фильма.

Личные встречи «Ливерпуля» и «Реала»

«Ливерпуль» и «Реал» по разу выбивали друг друга из плей-офф Лиги чемпионов, еще два матча «Реал» выиграл в группе. В финале они тоже играли дважды – сначала в 1981 году победил «Ливерпуль» 1:0, а спустя 37 лет «Реал» выиграл 3:1.

Финал 2018 года в Киеве давно вошел в историю – ранними травмами Салаха и Карвахаля, чудовищными ошибками Кариуса, безумно красивым победным голом Бэйла, третьим подряд титулом ЛЧ Зидана и уходом Роналду.

Перед матчем «Ливерпуль» – «Реал»

«Ливерпуль» обойдется без защитника Гомеса. Неизвестно, насколько здоровыми к матчи подойдут Салах, Фабиньо и ван Дейка.

У «Реала» травмирован Алаба. Участие Бэйла под вопросом.

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Реал»

На что можно поставить в БК Winline:

«Реал» не проиграет в основное время – за 1,75: если брать плей-офф, то статистика первых матчей против – так как «Реал» проиграл «ПСЖ» и «Сити». С другой стороны, от парижан гол был в самом конце, «Сити» уступили минимально в гостях, а тот же «Челси» обыграли – тоже в гостях. Характер «Реала», который он показал в этом плей-офф, – основа именно этой ставки.

ТМ3 – за 1,67: Клопп в обоих финалах ЛЧ с «Ливерпулем» пытался играть прагматично – в первый раз не получилось из-за ошибок Кариуса, во второй – был сверхосторожный матч. Возможно, букмекеры слишком задирают планку голов, учитывая исполнителей команды и проблемы в защите. Но если финал получится сверхосторожным, едва ли там будет больше двух голов.

Модрич отдаст голевую передачу – 5,0: это уже слишком рискованная ставка, как и на голы Салаха или Бензема (возможно, такие опции появятся позже). Как один из вариантов, учитывая, что трех матчах плей-офф подряд у Модрича получились изумительные голевые пасы.