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#Примера #Реал #Севилья

«Севилья» – «Реал». Обзор, прогноз и ставки на матч: 17 апреля

В 32-м туре испанской Примеры «Севилья» сыграет дома с «Реалом».

  • Матч состоится в воскресенье, 17 апреля.
  • Он начнется в 22:00 по московскому времени.
  • БК Bettery оценивает победу «Севильи» коэффициентом 2,95, «Реала» – 2,45. На ТМ2,5 можно поставить за 1,78.

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Севилья
Севилья
-:-
Реал
Мадрид

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Реал»

Правами на показ испанской Примеры владеет Okko Sport. На сайте сервиса запланирована прямая трансляция игры.

«Севилья» и «Реал» сыграли 155 матчей в чемпионате Испании – 45 побед у «Севильи», почти в два раза больше (83) – у «Реала».

«Севилья» проиграла всего один матч из последних 17 в Примере – 0:1 в Барселоне в позапрошлом туре. «Реал» из последних семи матчей выиграл шесть и тоже три тура назад проиграл «Барселоне» (0:4).

«Реал» лидирует в чемпионате Испании, опережая на 12 очков ближайших преследователей – «Барселону» и «Севилью».

У «Реала» будут проблемы с левым краем обороны – из-за травм выбыли Ферлан Менди и Марсело.

 

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