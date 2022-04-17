Севилья - Реал: 17 апреля 2022 смотреть онлайн

Севилья
Севилья
-:-

Севилья - Реал: 17 апреля 2022 смотреть онлайн

Реал
Мадрид
Примера, 32 тур

Примера,

32 тур

Испания
17 апр. 2022, -:- МСК
17.04.2022, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

09.05.2021 09 мая 2021 вс 22:00
Реал
2 : 2
Севилья
09.05.2021 09 мая 2021 вс 22:00
Реал
2
Севилья
2
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 18:15
Севилья
0 : 1
Реал
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 18:15
Севилья
0
Реал
1
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 18:00
Реал
2 : 1
Севилья
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 18:00
Реал
2
Севилья
1
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 22:00
Севилья
0 : 1
Реал
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 22:00
Севилья
0
Реал
1
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 18:15
Реал
2 : 0
Севилья
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 18:15
Реал
2
Севилья
0
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 23:00
Севилья
3 : 0
Реал
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 23:00
Севилья
3
Реал
0
09.05.2018 09 мая 2018 ср 22:30
Севилья
3 : 2
Реал
09.05.2018 09 мая 2018 ср 22:30
Севилья
3
Реал
2
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 18:15
Реал
5 : 0
Севилья
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 18:15
Реал
5
Севилья
0
14.05.2017 14 мая 2017 вс 21:00
Реал
4 : 1
Севилья
14.05.2017 14 мая 2017 вс 21:00
Реал
4
Севилья
1
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 22:45
Севилья
2 : 1
Реал
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 22:45
Севилья
2
Реал
1
12.01.2017 12 янв. 2017 чт 23:15
Севилья
3 : 3
Реал
12.01.2017 12 янв. 2017 чт 23:15
Севилья
3
Реал
3
04.01.2017 04 янв. 2017 ср 23:15
Реал
3 : 0
Севилья
04.01.2017 04 янв. 2017 ср 23:15
Реал
3
Севилья
0
20.03.2016 20 марта 2016 вс 22:30
Реал
4 : 0
Севилья
20.03.2016 20 марта 2016 вс 22:30
Реал
4
Севилья
0
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 22:30
Севилья
3 : 2
Реал
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 22:30
Севилья
3
Реал
2
02.05.2015 02 мая 2015 сб 21:00
Севилья
2 : 3
Реал
02.05.2015 02 мая 2015 сб 21:00
Севилья
2
Реал
3
04.02.2015 04 февр. 2015 ср 22:45
Реал
2 : 1
Севилья
04.02.2015 04 февр. 2015 ср 22:45
Реал
2
Севилья
1
27.03.2014 27 марта 2014 чт -:-
Севилья
2 : 1
Реал
27.03.2014 27 марта 2014 чт -:-
Севилья
2
Реал
1
31.10.2013 31 окт. 2013 чт -:-
Реал
7 : 3
Севилья
31.10.2013 31 окт. 2013 чт -:-
Реал
7
Севилья
3
10.02.2013 10 февр. 2013 вс -:-
Реал
4 : 1
Севилья
10.02.2013 10 февр. 2013 вс -:-
Реал
4
Севилья
1
15.09.2012 15 сент. 2012 сб 22:59
Севилья
1 : 0
Реал
15.09.2012 15 сент. 2012 сб 22:59
Севилья
1
Реал
0

Новости

Основной вратарь Чехии весь год сидел без игр и сейчас покоряет Евро вообще без клуба
#Томаш Вацлик
3 часа назад
Алаба играет вообще везде. Семь позиций – которые он постоянно меняет
#Давид Алаба
26 июня, 17:30
🤕 Этот сезон Рамоса – фаталити по травмам: пропустил уже 150 дней! Так плохо не было никогда
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Почему Рамос ушел из «Реала». Они полгода спорили с клубом по зарплате, но так и не договорились
#Серхио Рамос
17 июня, 00:31
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16 июня, 23:15
Какой хитрый Ковачич: выиграл четыре финала ЛЧ – но сыграл в них суммарно всего 17 минут
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#Зинедин Зидан
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17 июня, 15:55
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09 июня, 20:19
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