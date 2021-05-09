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Реал VS Севилья
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Реал - Севилья: 09 мая 2021 смотреть онлайн
Реал
Мадрид
-:-
Реал - Севилья: 09 мая 2021 смотреть онлайн
Севилья
Севилья
Примера, 35 тур
Примера,
35 тур
Испания
9 мая 2021, -:- МСК
9.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Реал
мин
1
Куртуа
Тибо Куртуа
23
Менди
Ферлан Менди
5
Варан
Рафаэль Варан
6
Начо
Начо
20
Жуниор
Винисиус Жуниор
14
Каземиро
Каземиро
8
Кроос
Тони Кроос
10
Модрич
Лука Модрич
15
Вальверде
Федерико Вальверде
17
Лукас
Лукас
9
Бензема
Карим Бензема
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
-
26
Альтубе
Диего Альтубе
-
12
Марсело
Марсело
-
3
Милитао
Эдер Милитао
-
22
Иско
Иско
-
11
Асенсио
Марко Асенсио
-
34
Дуро
Уго Дуро
-
25
Родриго
Родриго
-
Севилья
мин
13
Буну
Яссин Буну
4
Рекик
Карим Рекик
12
Кунде
Жюль Кунде
20
Карлос
Диего Карлос
16
Навас
Хесус Навас
21
Торрес
Оливер Торрес
6
Гудель
Неманья Гудель
8
Хордан
Хоан Хордан
7
Сусо
Сусо
24
Гомес
Алехандро Гомес
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
Запасные
1
Вацлик
Томаш Вацлик
-
31
Диас
Хави Диас
-
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
-
3
Гомес
Серхи Гомес
-
2
Наньон
Йорис Наньон
-
19
Акунья
Маркос Акунья
-
10
Ракитич
Иван Ракитич
-
14
Родригес
Оскар Родригес
-
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
-
22
Васкес
Франко Васкес
-
5
Окампос
Лукас Окампос
-
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
-
Прошлые матчи
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
18:15
Севилья
0 : 1
Реал
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
18:15
Севилья
0
Реал
1
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Реал
2 : 1
Севилья
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Реал
2
Севилья
1
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
22:00
Севилья
0 : 1
Реал
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
22:00
Севилья
0
Реал
1
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
18:15
Реал
2 : 0
Севилья
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
18:15
Реал
2
Севилья
0
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
23:00
Севилья
3 : 0
Реал
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
23:00
Севилья
3
Реал
0
09.05.2018
09 мая 2018
ср
22:30
Севилья
3 : 2
Реал
09.05.2018
09 мая 2018
ср
22:30
Севилья
3
Реал
2
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
18:15
Реал
5 : 0
Севилья
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
18:15
Реал
5
Севилья
0
14.05.2017
14 мая 2017
вс
21:00
Реал
4 : 1
Севилья
14.05.2017
14 мая 2017
вс
21:00
Реал
4
Севилья
1
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
22:45
Севилья
2 : 1
Реал
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
22:45
Севилья
2
Реал
1
12.01.2017
12 янв. 2017
чт
23:15
Севилья
3 : 3
Реал
12.01.2017
12 янв. 2017
чт
23:15
Севилья
3
Реал
3
04.01.2017
04 янв. 2017
ср
23:15
Реал
3 : 0
Севилья
04.01.2017
04 янв. 2017
ср
23:15
Реал
3
Севилья
0
20.03.2016
20 марта 2016
вс
22:30
Реал
4 : 0
Севилья
20.03.2016
20 марта 2016
вс
22:30
Реал
4
Севилья
0
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
22:30
Севилья
3 : 2
Реал
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
22:30
Севилья
3
Реал
2
02.05.2015
02 мая 2015
сб
21:00
Севилья
2 : 3
Реал
02.05.2015
02 мая 2015
сб
21:00
Севилья
2
Реал
3
04.02.2015
04 февр. 2015
ср
22:45
Реал
2 : 1
Севилья
04.02.2015
04 февр. 2015
ср
22:45
Реал
2
Севилья
1
27.03.2014
27 марта 2014
чт
-:-
Севилья
2 : 1
Реал
27.03.2014
27 марта 2014
чт
-:-
Севилья
2
Реал
1
31.10.2013
31 окт. 2013
чт
-:-
Реал
7 : 3
Севилья
31.10.2013
31 окт. 2013
чт
-:-
Реал
7
Севилья
3
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
-:-
Реал
4 : 1
Севилья
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
-:-
Реал
4
Севилья
1
15.09.2012
15 сент. 2012
сб
22:59
Севилья
1 : 0
Реал
15.09.2012
15 сент. 2012
сб
22:59
Севилья
1
Реал
0
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
13:00
Реал
3 : 0
Севилья
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
13:00
Реал
3
Севилья
0
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