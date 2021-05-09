Реал - Севилья: 09 мая 2021 смотреть онлайн

Реал
Мадрид
-:-

Реал - Севилья: 09 мая 2021 смотреть онлайн

Севилья
Севилья
Примера, 35 тур

Примера,

35 тур

Испания
9 мая 2021, -:- МСК
9.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Реал
мин
1
Куртуа
Тибо Куртуа
23
Менди
Ферлан Менди
5
Варан
Рафаэль Варан
6
Начо
Начо
20
Жуниор
Винисиус Жуниор
14
Каземиро
Каземиро
8
Кроос
Тони Кроос
10
Модрич
Лука Модрич
15
Вальверде
Федерико Вальверде
17
Лукас
Лукас
9
Бензема
Карим Бензема
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
-
26
Альтубе
Диего Альтубе
-
12
Марсело
Марсело
-
3
Милитао
Эдер Милитао
-
22
Иско
Иско
-
11
Асенсио
Марко Асенсио
-
34
Дуро
Уго Дуро
-
25
Родриго
Родриго
-
Севилья
мин
13
Буну
Яссин Буну
4
Рекик
Карим Рекик
12
Кунде
Жюль Кунде
20
Карлос
Диего Карлос
16
Навас
Хесус Навас
21
Торрес
Оливер Торрес
6
Гудель
Неманья Гудель
8
Хордан
Хоан Хордан
7
Сусо
Сусо
24
Гомес
Алехандро Гомес
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
Запасные
1
Вацлик
Томаш Вацлик
-
31
Диас
Хави Диас
-
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
-
3
Гомес
Серхи Гомес
-
2
Наньон
Йорис Наньон
-
19
Акунья
Маркос Акунья
-
10
Ракитич
Иван Ракитич
-
14
Родригес
Оскар Родригес
-
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
-
22
Васкес
Франко Васкес
-
5
Окампос
Лукас Окампос
-
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
-

Прошлые матчи

05.12.2020 05 дек. 2020 сб 18:15
Севилья
0 : 1
Реал
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 18:15
Севилья
0
Реал
1
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 18:00
Реал
2 : 1
Севилья
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 18:00
Реал
2
Севилья
1
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 22:00
Севилья
0 : 1
Реал
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 22:00
Севилья
0
Реал
1
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 18:15
Реал
2 : 0
Севилья
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 18:15
Реал
2
Севилья
0
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 23:00
Севилья
3 : 0
Реал
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 23:00
Севилья
3
Реал
0
09.05.2018 09 мая 2018 ср 22:30
Севилья
3 : 2
Реал
09.05.2018 09 мая 2018 ср 22:30
Севилья
3
Реал
2
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 18:15
Реал
5 : 0
Севилья
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 18:15
Реал
5
Севилья
0
14.05.2017 14 мая 2017 вс 21:00
Реал
4 : 1
Севилья
14.05.2017 14 мая 2017 вс 21:00
Реал
4
Севилья
1
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 22:45
Севилья
2 : 1
Реал
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 22:45
Севилья
2
Реал
1
12.01.2017 12 янв. 2017 чт 23:15
Севилья
3 : 3
Реал
12.01.2017 12 янв. 2017 чт 23:15
Севилья
3
Реал
3
04.01.2017 04 янв. 2017 ср 23:15
Реал
3 : 0
Севилья
04.01.2017 04 янв. 2017 ср 23:15
Реал
3
Севилья
0
20.03.2016 20 марта 2016 вс 22:30
Реал
4 : 0
Севилья
20.03.2016 20 марта 2016 вс 22:30
Реал
4
Севилья
0
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 22:30
Севилья
3 : 2
Реал
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 22:30
Севилья
3
Реал
2
02.05.2015 02 мая 2015 сб 21:00
Севилья
2 : 3
Реал
02.05.2015 02 мая 2015 сб 21:00
Севилья
2
Реал
3
04.02.2015 04 февр. 2015 ср 22:45
Реал
2 : 1
Севилья
04.02.2015 04 февр. 2015 ср 22:45
Реал
2
Севилья
1
27.03.2014 27 марта 2014 чт -:-
Севилья
2 : 1
Реал
27.03.2014 27 марта 2014 чт -:-
Севилья
2
Реал
1
31.10.2013 31 окт. 2013 чт -:-
Реал
7 : 3
Севилья
31.10.2013 31 окт. 2013 чт -:-
Реал
7
Севилья
3
10.02.2013 10 февр. 2013 вс -:-
Реал
4 : 1
Севилья
10.02.2013 10 февр. 2013 вс -:-
Реал
4
Севилья
1
15.09.2012 15 сент. 2012 сб 22:59
Севилья
1 : 0
Реал
15.09.2012 15 сент. 2012 сб 22:59
Севилья
1
Реал
0
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 13:00
Реал
3 : 0
Севилья
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 13:00
Реал
3
Севилья
0

Новости

«Севилью» от поражения спас вратарь на последней минуте матча: пошел в чужую штрафную – и забил
#Яссин Буну
21 марта, 09:30
Рамос и Салах впервые встретятся после финала ЛЧ, где первый травмировал второго. За это Ловрен потом врезал Рамосу: моя месть за друга
#Серхио Рамос
19 марта, 18:15
Дружбаны Рамос и Васкес показали, что пьют кофе. Придумали это празднование за чашкой ☕️
#Реал
17 марта, 02:50
Кто будет новым президентом «Барселоны». Три кандидата: босс-легенда нулевых, мастер скользких цитат и друг Хави
#Барселона
07 марта, 16:13
Лидер «Реала» – пацан, который не мог ходить из-за инфекции и ездил в инвалидной коляске. Врачи говорили: парень, забудь про футбол
#Ферлан Менди
24 февраля, 17:22
# Новости матча
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Реал» во второй раз обыграл «Аталанту» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
17 марта, 00:52
Бензема стал пятым бомбардиром в истории Лиги чемпионов
16 марта, 23:53
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
«Барселона» разгромила «Севилью» в ответном полуфинале Кубка Испании
04 марта, 01:31
«Барселона» победила «Севилью». 15 матчей подряд не проигрывают в Примере, выиграли 9 из 10 последних
27 февраля, 21:00
«Реал» в большинстве победил «Аталанту». Миранчук просидел весь матч в запасе
25 февраля, 00:54