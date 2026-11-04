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АЕК – «Реал», «Фенербахче» – «Ливерпуль», «Лейпциг» – «Манчестер Сити»: матчи 4 ноября
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4 ноября пройдет игровой день 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, перенесенный матч Лиги Европы и игра FONBET Кубка России. Собрали расписание – время московское.
FONBET Кубок России. Путь регионов
14:00 – «Ленинградец» – «СКА Хабаровск»
Лига Европы
18:30 – «Ренн» – «Олимпиакос»
Лига чемпионов
20:45 – АЕК – «Реал Мадрид»
20:45 – «Фенербахче» – «Ливерпуль»
23:00 – «Боруссия» Дортмунд – «Бетис»
23:00 – «Викинг» – «Сабах»
23:00 – «Ланс» – «Комо»
23:00 – «Порту» – «Наполи»
23:00 – ПСВ – «Брюгге»
23:00 – «РБ Лейпциг» – «Манчестер Сити»
23:00 – «Славия Прага» – «Арсенал»
Полное расписание, события матчей и оценки игроков – в ГОЛе.
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