Дмитриев, Шанталий и Пуэбла — лучшие игроки матчей Кубка России 28 октября по Индексу ГОЛ

Индекс ГОЛ определил лучших игроков матчей Кубка России, прошедших 28 октября.

• Игорь Дмитриев («Спартак») — 8,0. Забил единственный мяч в матче с «Рубином» — 1:0. При этом по ожидаемым голам преимущество было у казанцев: 2,51 xG против 0,79.

• Кирилл Шанталий («Ростов») — 7,9. Отметился голом в разгромной победе над «Акроном» — 6:1. Следом за ним в составе ростовчан — Роналдо и Семенчук: оба забили и получили по 7,7.

• Дамиан Пуэбла («Оренбург») — 7,4. Вышел на замену на 61-й минуте и забил в матче с «Родиной» — 2:1. Такую же оценку получил автор другого мяча «Оренбурга» Голыбин, но отметка лучшего игрока матча досталась Пуэбле.

Все оценки игроков и статистика матчей — в приложении ГОЛ.