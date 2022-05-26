«Спартак» – «Динамо» прогноз на матч 29 мая Кубок России, прогноз на футбол

29 мая в 17:00 по московскому времени в Москве на стадионе «Лужники» начнется финал Кубка России. Соперники – московские «Спартак» и «Динамо». Прямая трансляция – на «Матч ТВ».

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Главные ставки на матч «Спартак» – «Динамо»

На данный момент БК Winline предлагает для ставок следующие основные варианты:

Победа «Спартака» в основное время – 2,9.

Победа «Динамо» в основное время – 2,55.

Победа «Спартака» по итогам матча – 2,0.

Победа «Динамо» по итогам матча – 1,8.

ТБ2,5 – 2,08.

ТМ2,5 – 1,73.

Форма команд: «Спартак»

После нелепой ничьи против «Рубина» в середине апреля «Спартак» выиграл четыре из следующих пяти матчей. Притормозил лишь под конец в РПЛ – сыграл вничью с «Зенитом», пропустив на последних минутах, и проиграл в Химках. Притом турнирных задач «Спартак» на тот момент уже не имел.

В последних девяти играх «Спартак» неизменно забивал. Последний раз не было голов только в снежной игре против «Локо». Но он и пропускает часто – если брать те же девять матчей, то лишь три из них были сухими.

Форма команд: «Динамо»

Нечто непонятное творится с «Динамо» за последний месяц. Команда проиграла четырежды в шести матчах. Что еще удивительнее – она пропустила аж 16 голов в четырех играх против «Урала», «Крыльев Советов», «Локомотива» и «Сочи».

«Динамо» хорошо возобновило сезон – шесть побед в восьми матчах, если брать все турниры. После очень непростой победы над «Балтикой» в Кубке оно выиграло только у «Алании». В РПЛ с того момента – лишь одно очко в пяти играх.

Еще более удивительны крупные поражения в мае – 2:5 от «Крыльев» и 1:5 от «Сочи».

Как «Спартак» попал в финал Кубка

«Спартак» начал сразу с плей-офф, так как играл в еврокубках. В 1/8 финала была разбита «Кубань» 6:1, затем обыгран ЦСКА 1:0. В полуфинале «Спартак» выиграл 3:0 у «Енисея».

Итого – два разгрома команд ФНЛ и победа в дерби. Но и в матче против ЦСКА «Спартак» смотрелся гораздо лучше соперника.

Как «Динамо» попал в финал ЛЕ

«Динамо» не попало в еврокубки, поэтому начало с группы. И легко ее выиграло, разгромив и ставропольское «Динамо» (6:0) и «Оренбург» (3:0). В 1/8 финала состоялся еще один разгром – 3:0 над «Нижним Новгородом». Крупная победа была и в полуфинале – снова 3:0 над «Аланией».



И только в четвертьфинале «Динамо» никого не громило, да еще и вполне могло вылететь. В Калининграде против «Балтики» команда долгое время вела в счете, но в конце пропустила гол и лишь в серии пенальти добилась выхода в следующий раунд – неточным оказался только один удар игрока «Балтики».

Личные встречи «Спартака» и «Динамо»

Всего «Спартак» и «Динамо» сыграли 214 матчей в своей истории. На счету «Спартака» 77 побед, на счету «Динамо» – 56.

В РПЛ «Спартак» четыре года не проигрывает «Динамо» – выиграл пять матчей, сыграл вничью еще три.

Зато именно «Динамо» побеждало в Кубке – в 2021 году в 1/8 финала оно обыграло «Спартак» 2:0.

Перед матчем «Спартак» – «Динамо»

У «Спартака» потери перед игрой в основном в защите. Давно травмирован Павел Маслов, не играет Илья Кутепов, есть проблемы со здоровьем у Никиты Чернова. В полузащите тоже есть проблема с повреждением у Наиля Умярова.

У «Динамо» под вопросом выход на поле Лаксальта и Макарова.

Что говорят о матче «Спартак» – «Динамо»

Пока есть цитата Георгия Джикии. Капитан «Спартака» заявил, что, несмотря на неудачный сезон, трофей поднимет настроение и будет важным событием в год столетия клуба.

Прогноз на матч «Спартак» – «Динамо»

На что можно поставить в БК Winline:

«Спартак» забьет больше гола – за 2,69: из шести последних матчей «Спартак» забивал не меньше двух голов в четырех из них. У него хорошая атака, забить могут и Квинси Промес, и Виктор Мозес, часто забивают центрфорварды Соболев (пять голевых матчей из последних семи) и Николсон. Вторая причина – слишком много голов в последнее время пропускает «Динамо». Про пугающую статистику мы писали выше.

«Обе забьют» – за 1,85: «Спартак» забивает неизменно в последних девяти матчах, «Динамо» – в 11 из 12 последних. Но и тут есть риск – финал по умолчанию всегда кажется закрытым матчем.

«Спартак» с форой (0) – за 2,03: кажется, что именно он находится в лучшей форме, особенно учитывая последние результаты «Динамо». К тому же совсем неясно, останется ли на следующий сезон во главе клуба Сандро Шварц и как в целом слухи вокруг клуба отразятся на подготовке к матчу.