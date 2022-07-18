«Краснодар» – «Спартак». Обзор, прогноз и ставки на матч РПЛ: 23 июля

«Краснодар» примет «Спартак» во втором туре РПЛ. Сезон начался за неделю до этого. Матч пройдет на стадионе «Краснодара».

Игра «Краснодар» – «Спартак» состоится 23 июля.

Начало – в 20:00 по московскому времени.

Букмекеры считают «Спартак» фаворитом матча. На его победу можно поставить с коэффициентом 2,34. Победа «Краснодара» оценена в 3,24. Ничья – 3,76. Скорее всего, матч будет голевым – 1,9 на ТБ2,5.

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Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Спартак»

Игра будет транслироваться на телеканале «Матч Премьер» в прямом эфире. Начало – в 19:55 по московскому времени.

Обе команды начали сезон с ничейных результатов. «Спартак» отыгрался в Грозном (1:1 с «Ахматом»), «Краснодар» не смог выиграть у новичка (2:2 с «Факелом»).

В минувшем сезоне «Спартак» финишировал десятым, а «Краснодар» расположился прямо под тройкой призеров.

«Спартак» проиграл «Краснодару» четыре из шести последних матчей. В прошлом сезоне было два поражения с одинаковым счетом 1:2.

За последние пять лет в матчах между этими соперниками в Краснодаре обязательно кто-нибудь побеждал. Ничья последний раз была зафиксирована в 2017-м.

Ожидается, что у «Спартака» не будет потерь в составе перед игрой. У «Краснодара» травмирован Кайо.