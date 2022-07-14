«Динамо» – «Ростов». Обзор, прогноз и ставки на матч РПЛ: 17 июля

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Ростов»

«Матч ТВ» покажет прямую трансляцию игры, начало – в 19:30.

Встречу можно посмотреть на сайте «Матч ТВ».

«Динамо» – бронзовый призер прошлого сезона РПЛ. «Ростов» финишировал на девятом месте.

«Динамо» и «Ростов» сыграли 54 матча в РПЛ между собой. 24 победы на счету динамовцев, вполовину реже побеждали ростовчане. «Динамо» выиграло три из последних пяти матчей. Из последних девяти оно проиграло «Ростову» лишь два, но оба раза крупно.

У «Динамо» под вопросом выход на поле Захаряна и Варелы. Клуб лишился Ордеца и Бальбуэны, поэтому у него есть проблемы с центром обороны. «Ростову» из-за травмы может не помочь Щетинин.

После этого тура команды останутся в Москве: «Динамо» примет «Торпедо», а «Ростов» сыграет в столице с «Локомотивом».