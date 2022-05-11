«Спартак» и «Динамо» сыграют в финале Кубка России 29 мая
10 и 11 мая в Кубке России состоялись полуфинальные матчи.
Московское «Динамо» дома разгромило «Аланию» 3:0: забивали Федор Смолов, Арсен Захарян и Константин Тюкавин.
«Спартак» также играл дома с «Енисеем» и выиграл с тем же счетом. Отличились Квинси Промес, Зелимхан Бакаев и Александр Соболев.
«Динамо» и «Спартак» вышли в финал. Матч состоится 29 мая в «Лужниках».
«Динамо» сыграет в финале Кубка России впервые с 2012 года – тогда команда проиграла 0:1 «Рубину». Для «Спартака» это первый финал с 2006 года, когда он уступил ЦСКА 0:3.
Последний раз «Динамо» выигрывало Кубок России в 1995 году, в серии пенальти переиграв «Ротор». Последняя победа «Спартака» в Кубке состоялась в 2003 году – тогда в финале он выиграл 1:0 у «Ростова».
Наибольшее количество побед в Кубке России у «Локомотива» – девять. Чаще всех в финал выходил ЦСКА – 11 раз.