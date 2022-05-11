Кубок России
Спартак
Динамо
Поделиться:
Комментарии:
0
#Кубок России #Спартак #Динамо

«Спартак» и «Динамо» сыграют в финале Кубка России 29 мая

10 и 11 мая в Кубке России состоялись полуфинальные матчи. 

Московское «Динамо» дома разгромило «Аланию» 3:0: забивали Федор Смолов, Арсен Захарян и Константин Тюкавин.

«Спартак» также играл дома с «Енисеем» и выиграл с тем же счетом. Отличились Квинси Промес, Зелимхан Бакаев и Александр Соболев.

Матч завершен
Динамо
Москва
Смолов 22'
Захарян 48'
Тюкавин 88'
3:0
Матч завершен
Алания
Владикавказ
Матч завершен
Спартак
Москва
Промес 21'
Бакаев 56'
Соболев 87'
3:0
Матч завершен
Енисей
Красноярск

«Динамо» и «Спартак» вышли в финал. Матч состоится 29 мая в «Лужниках».

«Динамо» сыграет в финале Кубка России впервые с 2012 года – тогда команда проиграла 0:1 «Рубину». Для «Спартака» это первый финал с 2006 года, когда он уступил ЦСКА 0:3.

Последний раз «Динамо» выигрывало Кубок России в 1995 году, в серии пенальти переиграв «Ротор». Последняя победа «Спартака» в Кубке состоялась в 2003 году – тогда в финале он выиграл 1:0 у «Ростова».

Наибольшее количество побед в Кубке России у «Локомотива» – девять. Чаще всех в финал выходил ЦСКА – 11 раз.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Гол»
Еще по теме
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Кубок России
#Спартак
#Динамо