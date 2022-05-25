«Спартак» – «Динамо». Обзор, прогноз и ставки на финал Кубка России: 29 мая

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Динамо»

«Матч ТВ» покажет прямую трансляцию игры, начало – в 16:00.

Встречу можно посмотреть на сайте «Матч ТВ».

«Спартак» на пути к финалу разгромил 6:1 «Кубань», потом выиграл у ЦСКА 1:0 и крупно переиграл «Енисей» 3:0. Он не играл на групповом этапе, так как участвовал в еврокубках.

«Динамо» выиграло группу со ставропольским «Динамо» (6:0) и «Оренбургом» (3:0). В 1/8 финала был разгромлен «Нижний Новгород» (3:0, а в четвертьфинале «Балтику» удалось обыграть только в серии пенальти (1:1, 5:4). В полуфинале динамовцы уверенно разобрались с «Аланией» (3:0).

«Спартак» из последних пяти матчей во всех турнирах выиграл три. «Динамо» за последний месяц проиграло четырежды в шести матчах, причем в играх против «Урала», «Крыльев Советов», «Локомотива» и «Сочи» пропустило целых 16 голов.

«Динамо» завоевало бронзовые медали РПЛ, а «Спартак» финишировал десятым.

Последний раз в финале Кубка «Динамо» играло в 2012 году (поражение от «Рубина»), а «Спартак» – в 2006-м (поражение от ЦСКА). Выигрывало Кубок «Динамо» последний раз в 1995 году, «Спартак» – в 2003-м. Лидер по количеству выигранных Кубков в России – «Локомотив» (девять трофеев).

«Спартак» и «Динамо» сыграли 214 матчей в своей истории – 77 выиграл «Спартак», а 56 – «Динамо». Последняя игра в Кубке – 1/8 финала в 2021 году, тогда «Динамо» выиграло 2:0. В РПЛ «Спартак» не проигрывал «Динамо» последние восемь матчей, из них выиграл пять.