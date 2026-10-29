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Кубок английской лиги
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ЦСКА — «Локомотив», «Балтика» — «Зенит»: какие матчи смотреть 29 октября
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Собрали расписание главных матчей четверга. Время начала — московское.
Кубок России
• 17:00 — «Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала
• 19:30 — ЦСКА — «Локомотив»
• 21:45 — «Балтика» — «Зенит»
Кубок английской лиги
• 22:45 — «Эвертон» — «Ньюкасл»
Серия А
• 20:30 — «Фрозиноне» — «Лечче»
• 22:45 — «Фиорентина» — «Аталанта»
Чемпионат Саудовской Аравии
• 17:35 — «Аль-Халидж» — «Аль-Хазем»
• 21:00 — «Аль-Наср» — «Аль-Холуд»
• 21:00 — «Аль-Рияд» — «Аль-Кадисия»
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