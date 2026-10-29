ЦСКА — «Локомотив», «Балтика» — «Зенит»: какие матчи смотреть 29 октября

Собрали расписание главных матчей четверга. Время начала — московское.

Кубок России

• 17:00 — «Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала

• 19:30 — ЦСКА — «Локомотив»

• 21:45 — «Балтика» — «Зенит»

Кубок английской лиги

• 22:45 — «Эвертон» — «Ньюкасл»

Серия А

• 20:30 — «Фрозиноне» — «Лечче»

• 22:45 — «Фиорентина» — «Аталанта»

Чемпионат Саудовской Аравии

• 17:35 — «Аль-Халидж» — «Аль-Хазем»

• 21:00 — «Аль-Наср» — «Аль-Холуд»

• 21:00 — «Аль-Рияд» — «Аль-Кадисия»

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