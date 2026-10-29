Та Би — 8,7, Рюттер — 8,5: лучшие игроки матчей Кубка английской лиги 28 октября

В Кубке английской лиги 28 октября прошли пять матчей. Вот их лучшие игроки по Индексу ГОЛ.

• Та Би («Сандерленд») — 8,7. Лучший игрок встречи с «Брентфордом», которую его команда выиграла со счетом 3:2. Среди авторов голов «Сандерленда» наивысшая оценка у Фофана — 8,2.

• Рюттер («Брайтон») — 8,5. Забил в матче с «Манчестер Сити» и стал лучшим игроком встречи. Основная часть противостояния завершилась со счетом 2:2, а в серии пенальти победил «Сити» — 4:3.

• Мамардашвили («Ливерпуль») — 8,3. Вратарь получил высшую оценку в матче с «Челси». После ничьей 1:1 «Ливерпуль» выиграл серию пенальти — 6:5.

• Хуанлу Санчес («Борнмут») — 8,2. Лучший игрок матча с «Астон Виллой» — 3:0. По 8,1 получили Ди Грегорио, Кук и Доук.

• Басси («Фулхэм») — 8,2. Защитник стал лучшим игроком встречи, несмотря на поражение от «Кристал Пэлас» — 0:1. Единственный мяч забил Нкетиа.

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