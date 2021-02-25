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#Манчестер Сити #Футбол #Лига чемпионов #Манчестер Сити #АПЛ #Кубок Англии #Кубок английской лиги

«Манчестер Сити» выиграл 19 матчей подряд во всех турнирах

23 минуты назад

Так случилась 19-я победа:

«Манчестер Сити» победил «Боруссию» М. У Бернарду Силвы – 1+1

Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
0:2
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Силва 29
Жезус 65

🔷 Последний раз «Манчестер Сити» не выигрывал в середине декабря, когда была ничья с «Вест Бромвичем» (1:1) в АПЛ.

🔷 Последнее поражение было в ноябре – в АПЛ от «Тоттенхэма» (0:2).

🔷 За 19 матчей «Сити» забил 49 голов и пропустил шесть. 

🔷 За этот период три победы было в Кубке Англии, две – в Кубке английской лиги, одна – в Лиге чемпионов, 13 – в АПЛ.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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