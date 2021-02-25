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«Манчестер Сити» выиграл 19 матчей подряд во всех турнирах
23 минуты назад
Так случилась 19-я победа:
«Манчестер Сити» победил «Боруссию» М. У Бернарду Силвы – 1+1
🔷 Последний раз «Манчестер Сити» не выигрывал в середине декабря, когда была ничья с «Вест Бромвичем» (1:1) в АПЛ.
🔷 Последнее поражение было в ноябре – в АПЛ от «Тоттенхэма» (0:2).
🔷 За 19 матчей «Сити» забил 49 голов и пропустил шесть.
🔷 За этот период три победы было в Кубке Англии, две – в Кубке английской лиги, одна – в Лиге чемпионов, 13 – в АПЛ.
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