«Манчестер Сити» выиграл 19 матчей подряд во всех турнирах

🔷 Последний раз «Манчестер Сити» не выигрывал в середине декабря, когда была ничья с «Вест Бромвичем» (1:1) в АПЛ.

🔷 Последнее поражение было в ноябре – в АПЛ от «Тоттенхэма» (0:2).

🔷 За 19 матчей «Сити» забил 49 голов и пропустил шесть.

🔷 За этот период три победы было в Кубке Англии, две – в Кубке английской лиги, одна – в Лиге чемпионов, 13 – в АПЛ.