Бернарду Силва забил головой в Лиге чемпионов. Всю жизнь он комплексует из-за маленького роста
«Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» М (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Один из голов забил Бернарду Силва. Получился необычный момент. Канселу перехватил отскочивший мяч и моментально навесил в штрафную. Туда вбежал Бернарду Силва и подставил под навес голову. Даже твиттер «Матч ТВ» удивился таким действиям Силвы:
Бернарду Силва постоянно волновался из-за маленького роста. Вот выдержка из его материала для The Players' Tribune: «Я всегда был очень маленьким. Когда ты становишься подростком, это может стать проблемой для некоторых тренеров. Когда мне было 16 лет, я находился на критическом этапе своей карьеры. И почти не играл за молодежную команду».
В том же материале Силва рассказывал, как все перевернул Фернандо Чалана. Он тоже не выделялся ростом, но во время игровой карьеры много забивал. Потом Чалана работал одним из тренеров в «Бенфике». В какой-то момент он придумал для Силвы прозвище – «Мессизиньо». Так он сравнил Силву с Месси, который как раз уже играл в профессиональном футболе.
Сейчас рост Силвы – 173 см. Бывший тренер из академии «Бенфики» Жоау Тралхау рассказывал Sky Sports, что маленький рост мешал Силве с детства: «Он много боролся из-за своего роста. Но был не так силен, как другие ребята». Позже Тралхау донес до Силвы, что рост – это не главное. В подростковом возрасте он был запасным, а в команде U19 уже стал капитаном.
В «Манчестер Сити» Бернарду Силва практически не играет головой. Он забил за клуб 35 голов в матчах всех турниров, но только три из них – головой. Когда Пеп Гвардиола переводил Силву ближе к центру поля, то рассказывал о его лучших качествах. И вспоминал о росте: «Он такой худой и маленький, но играет прекрасно. У него есть интеллект».
За «Ман Сити» Бернарду Силва забивал головой и в более сложной ситуации, чем против «Боруссии» М. Необычный момент случился в матче с «Кардиффом» в 2018-м. Тогда Лерой Сане хлестко навесил в штрафную, а Силва подставил под мяч затылок. Тот полетел вверх и опустился за линию ворот. Смотрите этот момент с 20-й секунды: