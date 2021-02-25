Бернарду Силва забил головой в Лиге чемпионов. Всю жизнь он комплексует из-за маленького роста

Бернарду Силва постоянно волновался из-за маленького роста. Вот выдержка из его материала для The Players' Tribune: «Я всегда был очень маленьким. Когда ты становишься подростком, это может стать проблемой для некоторых тренеров. Когда мне было 16 лет, я находился на критическом этапе своей карьеры. И почти не играл за молодежную команду».

В том же материале Силва рассказывал, как все перевернул Фернандо Чалана. Он тоже не выделялся ростом, но во время игровой карьеры много забивал. Потом Чалана работал одним из тренеров в «Бенфике». В какой-то момент он придумал для Силвы прозвище – «Мессизиньо». Так он сравнил Силву с Месси, который как раз уже играл в профессиональном футболе.

Сейчас рост Силвы – 173 см. Бывший тренер из академии «Бенфики» Жоау Тралхау рассказывал Sky Sports, что маленький рост мешал Силве с детства: «Он много боролся из-за своего роста. Но был не так силен, как другие ребята». Позже Тралхау донес до Силвы, что рост – это не главное. В подростковом возрасте он был запасным, а в команде U19 уже стал капитаном.