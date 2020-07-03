Бернарду Силва не аплодировал «Ливерпулю» в чемпионском коридоре. Просто попил воды и ушел
«Манчестер Сити» устроил «Ливерпулю» чемпионский коридор перед матчем 32-го тура. Игроки «Сити» похлопали сопернику, но не все. Полузащитник Бернарду Силва отметился сразу тремя вещами, в число которых аплодисменты не вошли.
Просто смотрел, опустив руки.
Попивал воду.
А потом ушел еще до того, как Салах и Мане вышли на поле.
Силва недавно опубликовал послание Лерою Сане, который перешел из «Сити» в «Баварию». В комментариях никакого Сане не обсуждают – там споры между теми, кто хвалит Силву за этот поступок, и теми, кому такое поведение не нравится.
Силва раньше вполне уважительно отзывался о «Ливерпуле», но в апреле ему не понравились решения АПЛ по индивидуальным наградам. Вот что он сказал:
«Три сезона назад мы выиграли чемпионат, «Ливерпуль» отстал на 30 очков, а Кевин де Брюйне провел прекрасный сезон. Но они присудили награду «Лучший игрок АПЛ» Салаху, а не де Брюйне. На следующий год была очень серьезная борьба. Рахим Стерлинг претендовал на награду с ван Дейком. Отдали Вирджилу.
В этой кампании у де Брюйне вновь еще один невероятный сезон. Поскольку «Ливерпуль» – чемпион, вероятно, один из них снова получит награду. А Давида Сильву и Агуэро никогда не признавали лучшими». Силва добавил, что полемики бы на эту тему не хотел.
В сентябре Силву тоже обсуждали в АПЛ не из-за футбола – он выпустил шуточный твит где сравнил партнера по команде Бенжамена Менди с талисманом испанского бренда по производству арахиса в шоколаде. Менди посмеялся, но твит был расценен как расистский, а Силва пропустил матч из-за дисквалификации.