«Ман Сити» пообещал и устроил «Ливерпулю» чемпионский коридор
Еще в середине июня Daily Mirror писал, что «Манчестер Сити» организует для «Ливерпуля» чемпионский коридор, если он станет досрочным чемпионом. Как это свершилось, Пеп Гвардиола подтвердил: «Конечно, мы это организуем, потому что они заслужили».
И организовали:
Но дождались окончания прохода не все:
И построились перед матчем традиционно:
Бывший игрок «Ливерпуля» Дэнни Мерфи скептически отнесся к этой идее: «Кевин де Брюйне, вероятно, лучший полузащитник в мире, будет аплодировать и устраивать чемпионский коридор игрокам, которые даже не могут зашнуровать его бутсы! Если бы я выиграл лигу и шел бы по такому коридору, то чувствовал бы себя неловко. Не вижу в этом смысла».
Что сказал Юрген Клопп: «Красивый жест, несомненно. Лично мне это не нужно, если честно. Мы едем туда, чтобы сыграть в футбол и победить. Не празднуем события недельной давности».
В Испании в 2018 году долго обсуждали слова Зинедина Зидана и Серхио Рамоса – они не захотели устраивать чемпионский коридор «Барселоне». Это был ответ на то, что «Барса» отказался делать коридор для «Реала» после его победы в клубном ЧМ годом ранее.
В АПЛ дискуссий обычно не бывает. В 2013 году Арсен Венгер настоял на том, чтобы «Арсенал» так поприветствовал чемпиона – «Манчестер Юнайтед», и это в тот момент, когда Робин ван Перси впервые приехал на «Эмирэйтс» в качестве игрока «МЮ».
Пару лет спустя, Брендан Роджерс, возглавляя «Ливерпуль», проходил через эту традицию с большим неудовольствием. Тогда чемпионат выиграл «Челси». «Это будет унизительный опыт. Но это традиция, и мы должны пройти через нее и сделать все возможное, чтобы оказаться на месте соперника».
Любопытно, что еще через пять лет в подобной истории фигурировали те же команды: «Ливерпуль» оформил чемпионство сезона-2019/20 после того, как «Челси» выиграл у «Ман Сити».