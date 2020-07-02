«Ман Сити» пообещал и устроил «Ливерпулю» чемпионский коридор

В Испании в 2018 году долго обсуждали слова Зинедина Зидана и Серхио Рамоса – они не захотели устраивать чемпионский коридор «Барселоне». Это был ответ на то, что «Барса» отказался делать коридор для «Реала» после его победы в клубном ЧМ годом ранее.

В АПЛ дискуссий обычно не бывает. В 2013 году Арсен Венгер настоял на том, чтобы «Арсенал» так поприветствовал чемпиона – «Манчестер Юнайтед», и это в тот момент, когда Робин ван Перси впервые приехал на «Эмирэйтс» в качестве игрока «МЮ».

Пару лет спустя, Брендан Роджерс, возглавляя «Ливерпуль», проходил через эту традицию с большим неудовольствием. Тогда чемпионат выиграл «Челси». «Это будет унизительный опыт. Но это традиция, и мы должны пройти через нее и сделать все возможное, чтобы оказаться на месте соперника».

Любопытно, что еще через пять лет в подобной истории фигурировали те же команды: «Ливерпуль» оформил чемпионство сезона-2019/20 после того, как «Челси» выиграл у «Ман Сити».