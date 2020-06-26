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Клопп плачет в прямом эфире с легендами «Ливерпуля»
«Ливерпуль» – чемпион. После матча «Манчестер Сити», в котором он проиграл «Челси» (1:2), Sky Sports запустил групповой видеочат вместе с Юргеном Клоппом и легендами «Ливерпуля» (Фил Томпсон, Кенни Далглиш и Грэм Сунесс). Клопп плакал, благодарил всех за поддержку и пообещал отпраздновать чемпионство вместе с фанатами (когда придет время).
Видео:
Перевод речи Клоппа:
«У меня нет слов. Просто невероятно. Эта победа – событие огромных масштабов. Я не могу подобрать слова.
Для меня очень много значит твоя поддержка, Кенни [обращается к Кенни Далглишу]. Ты ждал 30 лет, пока твой клуб выиграет Премьер-лигу. Эта победа очень много значит для Стиви [Джеррарда], который ждал много-много лет.
Мне было очень легко настроить ребят на это чемпионство, потому что они все знали, что мы творим историю. 100 минут из игры «Сити» – это было очень напряженно. Я не хотел смотреть ее, но мне пришлось.
Вы ждали 30 лет. Я же здесь всего 4,5 года, но я уже понимаю, что значит эта победа для всех болельщиков «Ливерпуля». Особенно она ценится после трехмесячного перерыва, потому что никто не знал, сможем ли мы удержать преимущество.
Вчерашняя победа позволила нам почувствовать, что у «Ливерпуля» все хорошо. А сегодняшняя игра «Сити» позволила нашим болельщикам почувствовать триумф. Оставайтесь дома, это сейчас важно. Это наш подарок вам. Пандемия еще не закончилась, но мы наблюдали за игрой вместе в отеле.
Я знаю, что сейчас трудное время, но я не могу сдержать свои эмоции. Когда придет время, мы отпразднуем это чемпионство вместе с нашими болельщиками».
Потом Джейми Каррагер позвонил Джордану Хендерсону. Тот тоже расплакался в прямом эфире.