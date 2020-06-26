Как «Ливерпуль» празднует чемпионство. Самые счастливые люди мира сейчас
«Говорим миру. Мы – «Ливерпуль», чемпионы Англии». Гордое видео от официального аккаунта «Ливерпуля» в инстаграме. Инстаграм АПЛ в ответ на него спросил о самочувствии ливерпульских фанатов.
Атмосферный просмотр матча от игроков «Ливерпуля» (Ван Дейк, Лаллана и другие). Для них все было понятно уже в момент гола Виллиана. Радоваться чемпионству можно только так:
А так было уже после матча. Ван Дейк спокойно давал интервью Рио Фердинанду, но даже не договорил:
Дальше тусовка стала уже такой:
Фанаты собрались рядом с «Энфилдом». Много жгут, кричат и обнимаются.
Кенни Далглиш просто плачет от счастья. Онлайн-слезы в эфире Sky Sports News.
Трент звонит Робертсону. Реакция Энди: «Интересно, чего он хочет?»
Все тот же Робертсон: «Мы все еще убеждаем босса дать нам пару выходных».
Мане креативит с видео в инстаграме:
АПЛ напоминает о прошлом. В мощном видео мелькает даже момент с падением Джеррарда:
Так радуется обычный ребенок:
Харви Эллиотт стал чемпионом уже в 17 лет. Легендарная отсылка к прошлому – теперь понятно, почему он выбрал «Ливерпуль».
Деян Ловрен отслеживал минуты до чемпионства еще во время матча. В комментарии даже пришел игрок «Гленторана» Рори Доннелли. Он написал: «10 должно быть количеством минут, которые ты сыграл в этом году». Но Ловрен все-таки сыграл за сезон АПЛ 10 матчей.
У фанатов «Ливерпуля» все сейчас так: