Как «Ливерпуль» празднует чемпионство. Самые счастливые люди мира сейчас

Деян Ловрен отслеживал минуты до чемпионства еще во время матча. В комментарии даже пришел игрок «Гленторана» Рори Доннелли. Он написал: «10 должно быть количеством минут, которые ты сыграл в этом году». Но Ловрен все-таки сыграл за сезон АПЛ 10 матчей.