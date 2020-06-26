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#Ливерпуль #Футбол #АПЛ

Как «Ливерпуль» празднует чемпионство. Самые счастливые люди мира сейчас

2 часа назад

«Говорим миру. Мы – «Ливерпуль», чемпионы Англии». Гордое видео от официального аккаунта «Ливерпуля» в инстаграме. Инстаграм АПЛ в ответ на него спросил о самочувствии ливерпульских фанатов.

Атмосферный просмотр матча от игроков «Ливерпуля» (Ван Дейк, Лаллана и другие). Для них все было понятно уже в момент гола Виллиана. Радоваться чемпионству можно только так:

А так было уже после матча. Ван Дейк спокойно давал интервью Рио Фердинанду, но даже не договорил:

Дальше тусовка стала уже такой:

Фанаты собрались рядом с «Энфилдом». Много жгут, кричат и обнимаются. 

Кенни Далглиш просто плачет от счастья. Онлайн-слезы в эфире Sky Sports News.

Трент звонит Робертсону. Реакция Энди: «Интересно, чего он хочет?»

Все тот же Робертсон: «Мы все еще убеждаем босса дать нам пару выходных».

Мане креативит с видео в инстаграме: 

АПЛ напоминает о прошлом. В мощном видео мелькает даже момент с падением Джеррарда:

Так радуется обычный ребенок:

Харви Эллиотт стал чемпионом уже в 17 лет. Легендарная отсылка к прошлому – теперь понятно, почему он выбрал «Ливерпуль». 

Деян Ловрен отслеживал минуты до чемпионства еще во время матча. В комментарии даже пришел игрок «Гленторана» Рори Доннелли. Он написал: «10 должно быть количеством минут, которые ты сыграл в этом году». Но Ловрен все-таки сыграл за сезон АПЛ 10 матчей.

твиттер Деяна Ловрена

У фанатов «Ливерпуля» все сейчас так:

www.imago-images.de/Global Look Press

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