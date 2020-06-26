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#Манчестер Сити #Ливерпуль #Футбол #АПЛ #Челси #Фернандиньо

Момент, который похоронил шансы «Ман Сити». Рука, красная, пенальти – домой

26 июня, 00:28

«Ливерпулю» для оформления титула нужно было, чтобы «Челси» не проиграл дома «Ман Сити». К 74-й минуте была ничья 1:1.

В контратаке «Челси» Виллиан прострелил на Абрахама, чей удар вытащил Кепа. В сутолоке у ворот сначала показалось, что Фернандиньо дважды выбил мяч с линии, и гола нет. Похожий момент был в матче и раньше, но этот показался еще опаснее.

Гола и не было, но Фернандиньо сначала выбил мяч ногой.

А потом и рукой.

Все очевидно – это красная карточка и пенальти.

Фернандиньо тоже все понятно.

Судья увидел не сразу, пришлось смотреть ВАР.

Красная и пенальти, как и ожидалось.

Удар исполнял Виллиан.

Фрэнк Лэмпард наблюдал сидя.

Удар точно в верхний угол, взять такое почти невозможно.

2:1! А больше всех рады вот эти люди.

«Челси» победил 2:1, а «Ливерпуль» официально выиграл чемпионат Англии. 

Четыре года назад игра «Челси» на «Стэмфорд Бридж» (2:2 с «Тоттенхэмом») уже приносила титул – тогда «Лестеру». Теперь праздник в Ливерпуле.

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Все фото: Скриншоты с трансляции «Окко»
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