Момент, который похоронил шансы «Ман Сити». Рука, красная, пенальти – домой

«Ливерпулю» для оформления титула нужно было, чтобы «Челси» не проиграл дома «Ман Сити». К 74-й минуте была ничья 1:1.

В контратаке «Челси» Виллиан прострелил на Абрахама, чей удар вытащил Кепа. В сутолоке у ворот сначала показалось, что Фернандиньо дважды выбил мяч с линии, и гола нет. Похожий момент был в матче и раньше, но этот показался еще опаснее.