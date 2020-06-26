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Момент, который похоронил шансы «Ман Сити». Рука, красная, пенальти – домой
«Ливерпулю» для оформления титула нужно было, чтобы «Челси» не проиграл дома «Ман Сити». К 74-й минуте была ничья 1:1.
В контратаке «Челси» Виллиан прострелил на Абрахама, чей удар вытащил Кепа. В сутолоке у ворот сначала показалось, что Фернандиньо дважды выбил мяч с линии, и гола нет. Похожий момент был в матче и раньше, но этот показался еще опаснее.
Гола и не было, но Фернандиньо сначала выбил мяч ногой.
А потом и рукой.
Все очевидно – это красная карточка и пенальти.
Фернандиньо тоже все понятно.
Судья увидел не сразу, пришлось смотреть ВАР.
Красная и пенальти, как и ожидалось.
Удар исполнял Виллиан.
Фрэнк Лэмпард наблюдал сидя.
Удар точно в верхний угол, взять такое почти невозможно.
2:1! А больше всех рады вот эти люди.
«Челси» победил 2:1, а «Ливерпуль» официально выиграл чемпионат Англии.
Четыре года назад игра «Челси» на «Стэмфорд Бридж» (2:2 с «Тоттенхэмом») уже приносила титул – тогда «Лестеру». Теперь праздник в Ливерпуле.