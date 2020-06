Как «Ливерпуль» стал лучшим. Большой и подробный разбор секретов Клоппа − за 17 шагов

Первые ходы Клоппа и три его стартовых принципа

1. Пообещал, что с ним будет весело : «Хочу, чтобы от нашей игры было легко получать удовольствие. Потому что реальный смысл футбола в том, чтобы развлекать болельщиков».

И сдержал обещание. С Клоппом «Ливерпуль» стал одной из самых зрелищных и азартных команд Европы. После безнадежного сезона-2014/2015 это был особый контраст

Простое сравнение двух сезонов: в сезоне-2014/2015 «Ливерпуль» меньше пропустил (48 vs 50), выше забрался в таблице (6-е vs 8-е) и больше выиграл (18 vs 16) − но первый клопповский сезон-2015/2016 все равно дал сильно больше голов (52 vs 63) Плюс уже тогда блокбастерские сюжеты игр встали на поток: 3:0 и 4:1 с «Ман Сити», 5:4 с «Норвичем», 3:3 с «Арсеналом», победы по 6:0 и 6:1 и зверский камбэк 1:3 в 4:3 против «Боруссии» − это все Клопп первого сезона.

2. Создал ядро. В последние годы до прихода Клоппа у состава не было костяка. Стивен Джеррард в одиночку скреплял команду и тащил за собой. После его ухода (как раз за пару месяцев до Клоппа) у «Ливерпуля» осталась ментальная пустота. Прямой замены фигуре такого масштаба не было, а костяк еще не образовался.

Клопп это почувствовал и сразу начал править коллективную ментальность: « Я организовал комитет из футболистов, когда только пришел в клуб. Туда входили пять-шесть игроков : Хендерсон, Милнер, Лукас Лейва, Лаллана и Коутиньо».

Кстати, трое из них до сих пор в команде.