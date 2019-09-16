Один из секретов «Ливерпуля» – ауты. Клопп нашел под них отдельного тренера (!), вычислил все цифры и сделал частью тактики
Год назад «Ливерпуль» бомбанул новостью: клуб нанял тренера по аутам. В команду пришел Томас Гроннемарк – разработчик методики по эффективному вбрасыванию аутов.
Сам Гроннемарк до работы в футболе занимался легкой атлетикой и бобслеем. В футболе он работал в академии «Герты» и нескольких датских клубах. А главное его достижение – «Мидтьюлланд», который стал чемпионом Дании и забил в том сезоне 10 из 80 голов после аутов.
А еще Гроннемарк в 2010-м году поставил рекорд по длине броска из-за боковой линии и попал в Книгу Гиннеса.
Новость о прибытии в «Ливерпуль» тренера по аутам в Англии расценили с иронией. Болельщики подумали, что теперь команда будет использовать ауты как стандарты, постоянно закидывая мяч в штрафную. Но все оказалось сложнее.
Методика Гроннемарка нацелена на сохранение владения и темпа. В позапрошлом сезоне, когда Гроннемарк еще не приехал в клуб, «Ливерпуль» был третьей с конца командой по сохранению владения после аутов (сохраняли только в 45,4% случаях). В прошлом – повысил показатель на 23% и стал лучшим в Англии (68,4%), уступив только «Мидтьюлланду» (70,2%), в котором тоже работает Гроннемарк.
Средний показатель в АПЛ по удерживанию владения после аутов – 48,6%. В Ла Лиге (52,4%), Лиге 1 (50,2%), Серии А (49,2%), Бундеслиге (48,8%).
Главная особенность аутов, которым учит Гроннемарк – быстрые и умные броски. Детали работы Гроннемарка разобрал британский аналитик Бен Джекобс в своем видео-эссе:
«Умные броски включают в себя неожиданные движения игроков, траекторию их движения и полета мяча. Чем креативнее брошен аут, тем лучше. Но все равно: быстрые броски – очень важны, потому что они не позволяют обороняющимся командам занимать нужные позиции.
Оптимальное время для ввода – около пяти секунд после того, как мяч вышел из игры. При броске менее в первые 15 секунд шансы сохранить владение мячом составляют 66,9%; через 10 секунд этот показатель снижается до 49,6%».
Клопп все рассчитал: ауты нужны ему, чтобы держать темп, а неизвестный тренер из Дании – чтобы это отработать
Гроннемарк рассказывает:
«Юрген подсчитал, что мяч уходит за боковую около 50 раз за матч. И понял: для его стиля, основанного на высоком темпе и контроле пространства, важно сохранять скорость игры.
Он – новатор. Лидер, который говорит, что он не знает всего и готов выслушать тех, у кого есть знания, которые могут сделать клуб лучше. В этом его уникальность. Если у вас есть лидер, который хочет тотального контроля и думает, что он знает обо всем лучше всего, то это повлияет на сотрудников не в лучшую сторону.
Даже если вы один из лучших клубов в мире, это не значит, что вы должны делать то же самое, что и вчера. Когда вы встречаетесь с Юргеном, вы чувствуете, что разговариваете с хорошим другом. Он очень много слушает.
Пускать в клуб парня, который был практически неизвестен в Англии, и сказать ему: «Мы хотим, чтобы все ваши знания были включены в программу тренировок». Это показывает его доверие всему новому и говорит о фантастическом лидерстве.
Изначально у меня был контракт на первую половину прошлого сезона, затем он был продлен на вторую половину, и теперь у меня есть контракт на весь сезон».
Еще год назад в европейских топ-лигах не было ни одного клуба, кроме «Ливерпуля», в котором работает тренер по аутам. На сегодняшний день такой информации нет. Но «Ливерпуля» точно послужил примером и в какой-то степени совершил революцию во всем футболе. Конечно же, ее совершил Гроннемарк, но «Ливерпуль» осветил ее на самом высоком уровне.
Роль аутов в футболе до сих пор недооценивают. Но сейчас уже очевидно – это не просто деталь в игре. Это целая стадия игры. И то, что «Ливерпуль повысил процент успешности аутов на 23 показателя и вместе с этим выдал лучший сезон в истории в АПЛ, выиграл Лигу чемпионов – вряд ли просто совпадение.