Один из секретов «Ливерпуля» – ауты. Клопп нашел под них отдельного тренера (!), вычислил все цифры и сделал частью тактики

Год назад «Ливерпуль» бомбанул новостью: клуб нанял тренера по аутам. В команду пришел Томас Гроннемарк – разработчик методики по эффективному вбрасыванию аутов.

Сам Гроннемарк до работы в футболе занимался легкой атлетикой и бобслеем. В футболе он работал в академии «Герты» и нескольких датских клубах. А главное его достижение – «Мидтьюлланд», который стал чемпионом Дании и забил в том сезоне 10 из 80 голов после аутов.

А еще Гроннемарк в 2010-м году поставил рекорд по длине броска из-за боковой линии и попал в Книгу Гиннеса.